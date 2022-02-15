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Dr. Mehmet Öz mükemmel bir cilde sahip olmanın formülünü verdi

15.02.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı dış görünüşün daha güzel ve sağlıklı durması için çok önemli. Cilt, dışarıdan gelen etkenlere karşı oldukça yıpranabiliyor. Cildinizin iyi ve sağlıklı görünmesini sağlamak sizin elinizde. Cilt lekelerini çözmek uzun zaman alabiliyor. Doktor Mehmet Öz, bebek gibi cilde sahip olmanız ve cilt lekelerinizden daha kısa zamanda kurtulmanız için 5 öneri verdi.

Dr. Mehmet Öz mükemmel bir cilde sahip olmanın formülünü verdi

Cilt lekeleri herkesin ortak sorunu. Soğuk hava, güneş, hava kirliliği, sivilce- siyah noktalar ve daha birçok neden cilt lekesine sebep olabiliyor. Cildin kendini yenilemesi ve cilt lekelerinin giderilmesi çok uzun zaman alabiliyor. Akşam’ın haberine göre Dr. Mehmet Öz cilt lekelerinden iki ay içerisinde kurtulmanız için 5 öneri verdi. İşte o öneriler…

CİLDE ZARAR VERMEYECEK YUMUŞAK TEMİZLEYİCİ KULLANIN

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  1. Kozmetiğin çoğu hem vücut için hem yüz için zararlı. Hâlbuki cilt bakımı çok kolaydır. Birincisi cilt temizliği için yumuşak bir sabun kullanın. Sabun gözlerinizi yakmasın, bebeklerin kullandığı sabunlar seçilebilir.

NEMLENDİRİCİNİZİ YANINIZDAN AYIRMAYIN

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  1. Duş sıklığını azaltamıyorsak bile çıkar çıkmaz bolca nemlendirici kullanarak cildi koruyabiliriz. Yaşınız, cinsiyetiniz fark etmez, gece yatmadan önce kullanılan yoğun nemlendirici bir krem cilde yapılacak en iyi yatırım.

GÜNEŞ KORUYUCU KREM OLMADAN ASLA DIŞARI ÇIKMAYIN!

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  1. Sabahları güneş uyandığınızda yaz, kış güneş koruyucu krem kullanın. SPF 30 faktör ve üstü olmasına özen gösterin. Akşam uyurken Retin olan bir krem seçin. Bunlar pahalı değil.

DAHA DERİN TEMİZLİK İÇİN HAFTADA BİR KESE

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  1. Haftada bir kese ya da peeling ile yüzünüzü temizleyin. Ben de bunların hepsini yapıyorum ama sabun kullanmam. Sadece su ile yıkarım. Herkes toniği soruyor, çok araştırdım. Faydası olabilir ama yüzde 2 yüzde 3 çok düşük bir faydadır. O kadar paraya değmez.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

  1. Beslenmesine dikkat ederse cilt ışıltısı iki ay içinde tamamlanır. İki ay içinde güzelleşebilir.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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