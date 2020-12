Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – DE inceleme

Elbette tahmin edebileceğiniz üzere sevgili Luminary olarak ya çok seviliyorsunuz ya da nefret ediliyorsunuz. Bulunduğunuz dünyada sayısız canavar var ve bunların kaynağına ulaşmaya çalışırken size gerçekten yardım etmek isteyen arkadaşlar da ediniyorsunuz. Tipik bir JRPG hikayesi ancak başlangıca çok takılmayın çünkü oyun, sıradanlığını ve beklenmedik dönüşünü siz hikayede ilerledikçe su üzerine çıkarıyor. Ayrıca DRAGON QUEST XI S Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition ile ekip arkadaşlarınızın özel hikayelerini daha derinlemesine deneyimleyebiliyorsunuz ki inanın bana, mutlaka her birinizin bir favorisi olacak. Kendinize yakın hissettiğiniz bir karakteri her zaman partinizde isteyeceksiniz veya hikaye gereği belki de partiden kısa süreliğine ayrıldığında mutsuz olacaksınız.

JRPG oyunlarının en sevilen ve sevilmeyen bir noktası da ana karakterin konuşmamasıdır. Genelde diyalogları ya düşman ya da ekip arkadaşlarınız doldurur. Şahsen bu durumdan hiç hoşlanmam ancak bir noktada Dragon Quest XI’de bu durum gözden kaçabiliyor, zira hikayeyi öyle tatlı işlemişler ki ara sinematikler ve CGI’lar dahil keyifle zamanınızı bu oyuna harcayabiliyorsunuz.