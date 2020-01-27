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  4. Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Van'da drift yapan ambulans şoförünün görüntüleri olay oldu. Van'da çekilen görüntülerdeki ambulansın Hakkari'ye bağlı olduğu belirlenirken, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

Van'da, ambulansla drift attığı belirlenen sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlıklı video yayınlandığı belirtildi.

Bunun üzerine yapılan incelemelerde Van'da çekilen görüntülerdeki ambulansın Hakkari'ye bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanmıştır. Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi, 24 Ocak'ta Van'a hasta getirmiş olup, sevk dönüşünde saat 11.13 ile 11.18 aralığında Van'ın Başkale ilçesi Hakkari sınırlarında ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

(AA)

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