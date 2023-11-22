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Drift yaparken polise yakalandı, alkollü çıktı! İntihar edeceğini söyleyince gözaltına alındı

22.11.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da otomobiliyle drift yaparken polise yakalanan H.Ö.A. (23), yapılan kontrolde 0.93 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konularak, 24 bin 946 lira idari para cezası uygulandı. H.Ö.A. polislere, "Ben TIR şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim ağabey. Yemin ederim şimdi gider intihar ederim." demesi üzerine güvenlik amaçlı gözaltına alındı.

Drift yaparken polise yakalandı, alkollü çıktı! İntihar edeceğini söyleyince gözaltına alındı

Olay, saat 21.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Atatürk Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. H.Ö.A. otomobiliyle kavşakta drift yaparken polise yakalandı. Alkol kontrolünde 0.93 promil alkolü çıkan sürücüye drift yapmaktan 20 bin 342 lira ve alkollü araç kullanmaktan 4 bin 604 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

"YEMİN EDERİM BEN ŞİMDİ GİDER İNTİHAR EDERİM"

H.Ö.A. polislere, "Ben TIR şoförüyüm. Sadece 2 bardak içtim ağabey. Yemin ederim ben şimdi gider intihar ederim. Ehliyetim gitti, benim mesleğim bu kurban olayım. Bir daha alkol metreye üflet. Pazar günü Almanya’ya gideceğim yapmayın." dedi.

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Polis ekipleri de "Bir kez üflettik. Alkollü değilim diyorsan hastaneye gidebilirsin" dedi.

Ekipler, intihar edeceğini söyleyen sürücüyü güvenlik amacıyla gözaltına aldı. (DHA)

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