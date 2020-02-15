HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi, cezayı yedi

Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi, cezayı yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Düzce’de, kar üzerinde drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise de gönderen sürücüye, 6 bin 141 TL ceza kesildi.

Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi, cezayı yedi

Geçen hafta yaşanan olayda Merkez Büyük Camii’nde sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları ise bir kişi cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı.

Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.

Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Balıkesir'de şoke eden görüntüBalıkesir'de şoke eden görüntü
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis Düzce drift ceza

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Survivor'dan ilk görüntüler! İsyan etti

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Isparta uçağıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 99 düşürüldü

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Babil'de İrfan'ı yıkan ihanet!

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

Baba ile oğulun kavgası kanlı bitti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Peş peşe depremler

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş

FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş

Yağmurda ıslanan köpeğe, şemsiyeli koruma

Yağmurda ıslanan köpeğe, şemsiyeli koruma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Kapalı Maraş' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' açıklaması

Cesedi viyadük altında çıplak halde bulunmuştu... Cinayeti sim kart aydınlattı

Cesedi çıplak halde bulunmuştu! "Eşime mesajlar atıyordu"

Zehirlenen sağlıkçıların yaşam savaşı kamerada

Sağlıkçıların yaşam savaşı kamerada

İBB’nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü! Oturma eylemine başladılar

İBB’nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.