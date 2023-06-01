DSİ KURA SONUÇLARI 2023: DSİ 819 sürekli işçi alımı için kura çekimi sonuçlandı! İşte dsi.gov.tr isim listesi

DSİ kura çekimi 1 Haziran Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirildi. DSİ kura çekimi sonuç sorgulama ekranı binlerce aday tarafından merak ediliyor. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım hakkı kazanan adaylar belli oldu. İşte DSİ personel alımı sonuçları ile ilgili detaylar...

DSİ KURA SONUÇLARI 2023

DSİ kura sonuçları ile 819 kişilik kadro için toplam 3 bin 276 kişi belirlenecek. Belirlenen bu sayı içerisinden 819'u asil kadroda yer alacak. Ancak DSİ kura sonuçları kapsamında adı asil listede yer alsa da eksik beyanda bulunan adaylar yerine yedek isimlerin ataması yapılacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRME VE BAŞARI PUANI

İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlendi. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecek.

Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacak.

Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacak.



