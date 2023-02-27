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DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

27.02.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) personel alımı için geri sayım devam ediyor. DSİ personel alımı sonuçlarının açıklanma tarihi, 6 Şubat depremi nedeniyle ertelenmişti. Adayların gözleri DSİ personel alımı sonuç tarihine çevrildi. Peki DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ 1273 personel alımı gerçekleştirilecek. Personel alımı sonuç tarihi, açık pozisyonlar için başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere DSİ personel alımı sonuçlarının 7 Şubat'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak deprem nedeniyle ertelendi. Peki DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin güncel açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

Gelişmelerin DSİ'nin internet adresinden yayınlanması bekleniyor.

DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ'DEN AÇIKLAMA

DSİ'den yapılan açıklamada "06/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan deprem felaketi, yıkıcı etkisini gösterdiği 10 ilimizle birlikte birçok ilimizi de etkilemiştir.

Genel Müdürlüğümüzce 17/01/2023 tarihinde merkez ve taşra teşkilatlarımızın tamamında toplam 1.273 sözleşmeli personel alımı için ilana çıkılmıştır. Başvuranlar arasında deprem bölgesinde yaşayanların da bulunduğu göz önünde bulundurularak hak kayıplarının önlenmesi ve herhangi bir mağduriyete yol açılmaması amacıyla 7 Şubat 2023 tarihinde açıklanması öngörülen başvuru sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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personel alımı DSİ devlet su işleri genel müdürlüğü

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