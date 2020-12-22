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DSÖ belsoğukluğuna karşı uyardı!

22.12.2020 11:44 | Son Güncelleme:
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DSÖ belsoğukluğuna karşı uyardı!

Dünya Sağlık Örgütü, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan belsoğukluğunun ciddi şekilde yükselişte olduğunu söyledi.

DSÖ’den uzmanlar cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavi edilemez hale gelebileceğine yönelik uyarıda bulundu.

DSÖ’den bir sözcü The Sun’a konuşarak “Toplumda aşırı antibiyotik kullanımı, belsoğukluğunda antimikrobiyal direncin ortaya çıkmasına neden olabilir. Solunum yolu enfeksiyonlarının tedafisinde yayın olarak kullanılan bir antibiyotik olan azitromisin, salgının başlarında Covid-19 tedavisi için kullanılıyordu. Pandemi sırasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hizmetleri kesintiye uğradı. Bu da çok sayıda STI vakasına tanı konulamadığını ve bunun sonucunda da birçok insanın doktor kontrolünde olmaksızın ilaç aldığı anlamına geliyor. Böyle bir durum belsoğukluğu enfeksiyonuna direncin ortaya çıkmasına neden olabilir” dedi ve bu durumun cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önleme ve kontrol etme çabalarında kritik bir zorluk olacağını belirtti.

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İngiltere şu an Avrupa’da en yüksek belsoğukluğu oranına sahip olan ülke. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’nun raporuna göre 2019’da yaklaşık 80 bin belsoğukluğu teşhisi kondu ve bu sayıda 1918’den beri en yüksek sayı.

Antibiyotiklere karşı giderek direnç kazanan enfeksiyonunun kontrol edilmesindeki zorluk nedeniyle sayıların artığı söyleniyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’ndan Dr. Hamish Mohammed “İngiltere’deki belsoğukluğu vakalarındaki artış endişe vericidir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar sağlık üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir. Belsoğukluğunun antibiyotiklere karşı daha dirençli hale geldiğini gördük ve gelecekte daha fazla vakayla karşılaşmayı öngörüyoruz. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmanın en iyi yolu doğru kondom kullanımından geçiyor. Eğer yeni bir partnerle korunmadan seks yapmışsanız test olmanız iyi olur” dedi.

Belsoğukluğu semptomları arasında cinsel organdan yeşil veya sarı renkli bir akıntı, kadınların regl ağrısı yaşaması, idrar yaparken acı duyma gibi belirtiler var. Ancak bazı kişilerde semptom görülmeyebiliyor. Bu nedenle test yaptırılması öneriliyor.

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