DSÖ belsoğukluğuna karşı uyardı!

DSÖ’den uzmanlar cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavi edilemez hale gelebileceğine yönelik uyarıda bulundu.

DSÖ’den bir sözcü The Sun’a konuşarak “Toplumda aşırı antibiyotik kullanımı, belsoğukluğunda antimikrobiyal direncin ortaya çıkmasına neden olabilir. Solunum yolu enfeksiyonlarının tedafisinde yayın olarak kullanılan bir antibiyotik olan azitromisin, salgının başlarında Covid-19 tedavisi için kullanılıyordu. Pandemi sırasında cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hizmetleri kesintiye uğradı. Bu da çok sayıda STI vakasına tanı konulamadığını ve bunun sonucunda da birçok insanın doktor kontrolünde olmaksızın ilaç aldığı anlamına geliyor. Böyle bir durum belsoğukluğu enfeksiyonuna direncin ortaya çıkmasına neden olabilir” dedi ve bu durumun cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları önleme ve kontrol etme çabalarında kritik bir zorluk olacağını belirtti.

İngiltere şu an Avrupa’da en yüksek belsoğukluğu oranına sahip olan ülke. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’nun raporuna göre 2019’da yaklaşık 80 bin belsoğukluğu teşhisi kondu ve bu sayıda 1918’den beri en yüksek sayı.