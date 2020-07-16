DSÖ'den ailelere çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha ciddi!

Henrietta Fore'ye göre aşılardaki bu aksama çocuklar için bağışıklığı tehlikeye sokan çok acil bir mesele.

UNICEF yöneticisi Henrietta Fore ise Covid-19'un dünyada rutin olarak uygulanan aşı takvimlerini zora soktuğunu belirtti.

Ghebreyesus, “Çocukların rutin olarak aşı yapılma süreçlerinin Covid-19 yüzünden sekteye uğraması koronavirüs salgınından çok daha büyük risk oluşturuyor” dedi.

Ghebreyesus, Covid-19 sebebiyle çocukların tetanos, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların aşı sının yapılmasının oranının düştüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNICEF ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların koronavirüs salgınında çok ciddi bir risk altında olduğunu açıkladı.

Bir salgını önlemeye çalışırken bir diğer salgınla karşılaşmamız olası diyen UNICEF yetkilisi bunun bir sağlık krizine dönüşmeden önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

DSÖ ve UNICEF'in ortak araştırmasına göre 30'dan fazla kızamık aşısı kampanyası sekteye uğradı ve uğramaya devam ediyor.

Bunun ise 2020 yılı ve sonrası için yeni salgınlara yol açabilecek bir tehlike olduğu belirtiliyor.

Aşı uygulamasının sekteye uğramasının birçok sebebi bulunuyor.

Yetkililerin açıklamasına göre insanlar çeşitli sebeplerle aşı uygulamalarını yaptırmıyor. Bunun en büyük sebebi koronavirüs yüzünden evden çıkamamak.

Hastanelerin Covid-19 hastalarıyla ilgilenmesi ve doktorlara koronavirüs tedavisi yüzünden ulaşılamaması da sebeplerden bir diğeri .

İnsanların koronavirüs salgını yüzünden ulaşım, işsizlik, maddi sıkıntılar gibi sorunlar yaşaması da yine bu problemin sebeplerinden.

Aşıların, halk sağlığı açısından tarihteki en büyük ilerleme olduğunu hatırlatan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle çocukların ve gençlerin durumundan kaygılı.