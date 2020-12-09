DSÖ'den korkutan aşı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşıların, salgınla savaşmak için müthiş bir araç olduğunu, bununla beraber toplumda "bağışıklık duvarı" oluşturabilme kabiliyetinden "çok uzakta" olduklarını belirtti.

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlanmasının, bu ülkede ve Avrupa'da "üçüncü bir dalgayı" engelleyip engellemeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.

Salgında "birinci, ikinci dalga" gibi ifadeleri kullanmadığını belirten Harris, aslında Covid-19 salgınında virüsün geniş çapta yayılmasının sürekli bir durum arz ettiğini vurguladı.

Harris, "Aşılar harika araçlar ve (salgında) çok yardımcı olacaklar. Ancak artan risk durumunda, bir çeşit bağışıklık duvarı oluşturmaktan hala çok uzakta" dedi.

Vaka sayılarındaki artışı ve salgındaki dalgalanmaları engelleyebilmek için yapılması gerekenin, halk sağlığı önlemlerine uyulması olduğunu vurgulayan Harris, sosyal mesafe, el yıkama, test ve temaslıların takibi gibi önlemlere titizlikle uyulması çağrısında bulundu.