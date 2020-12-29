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DSÖ'den korkutan uyarı: Gelecek salgınlara karşı hazırlanmalıyız

29.12.2020 01:05 | Son Güncelleme:
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DSÖ'den korkutan uyarı: Gelecek salgınlara karşı hazırlanmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2020'nin son basın toplantısını düzenledi.

Ghebreyesus, geçen yıl bu hafta DSÖ'nün Vuhan'da yayımlanan bir bülten aracılığıyla şehirde "nedeni bilinmeyen zatürre" vakalarını öğrenmesinden bu yana bir yıl geçtiğini söyledi.

Kovid-19 salgınında örgütün politikalarını savunan Ghebreyesus, "Küresel dayanışma oluşturmak için dünyanın dört bir yanından binlerce muhteşem bilim insanıyla çalıştık. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bazen iyi, bazen zorlayıcı, bazen tam anlamıyla şaşırtıcı ama hepsi faydalı." dedi.

"BU SALGINI BİRLİKTE YENECEĞİZ"

Bir yıl boyunca DSÖ basın toplantılarını takip eden gazetecilere teşekkür eden Ghebreyesus, "Hiçbirimiz bir salgını kendi başımıza bitiremeyiz ama bu salgını birlikte bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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"KOVID-19 EN BÜYÜK SALGIN DEĞİL"

Basın toplantısında soruları cevaplayan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, günümüz dünyasının bilim ve aşılar konusunda ileri bir safhada olduğunu vurguladı.

Ryan, Kovid-19 salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla yayıldığını belirterek "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 vaka sayısının dikkate alındığında salgındaki ölüm oranlarının ortaya çıkan diğer hastalıklara kıyasla düşük olduğunu vurgulayan Ryan, "Bu bir uyarı alarmıdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına) karşı hazırlanmalıyız." uyarısında bulundu. (AA)

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