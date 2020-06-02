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DSÖ'den korona tedavisinde antibiyotik uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde antibiyotik kullanımına karşı uyardı.

DSÖ'den korona tedavisinde antibiyotik uyarısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gittikçe artan sayıda bakteriyel enfeksiyonların onları daha önce tedavi etmek için kullanılan ilaçlara karşı dirençli hale gelmeye başladığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 tedavi ederken antibiyotik kullanılmasının bakteriyel enfeksiyonları arttıracağını söyledi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Covid-19 pandemisi antibiyotik kullanımında bir artışa neden oldu. Bu durumun yaratacağı bakteriyel direnç pandemiden sonra da ağır bir yük oluşmasına neden olacak" dedi.

DSÖ, Covid-19'u hafif semptom ile geçiren hastaların antibiyotik kullanmaması gerektğini açıkladı.

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