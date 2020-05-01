HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. DSÖ'den Trump'a cevap: Koronavirüsün doğal kökenli olduğundan eminiz

DSÖ'den Trump'a cevap: Koronavirüsün doğal kökenli olduğundan eminiz

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 21:28 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." dedi.

DSÖ'den Trump'a cevap: Koronavirüsün doğal kökenli olduğundan eminiz

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, Kovid-19 salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumunun" açık şekilde devam ettiğini vurguladı.

Özellikle virüsün sağlık sistemi zayıf ülkelere yayılmasından endişe duyduklarını kaydeden Ghebreyesus, bu ülkelere yardımda bulunulması gerektiğini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü, örgütün salgına karşı harekete geçmekte geç kaldığına yönelik suçlamaları bir kez daha reddetti.

ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin DSÖ'ye sağladığı fonu askıya alması ile ilgili bir soruya tek cümle ile cevap veren Ghebreyesus, "Aslında sürekli temas halindeyiz ve birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Ghebreyesus, kendisine sorulan, Trump'ın, Kovid-19'un Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiği iddiası ve "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor." açıklamasına ilişkin bir soruyu DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan'ın yanıtlamasını istedi.

"BU VİRÜSÜN DOĞAL KÖKENLİ OLDUĞUNDAN EMİNİZ"

Ryan da pek çok bilim insanının Kovid-19'un gen dizilimini defalarca incelediğini belirterek, "Dolayısıyla, bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." ifadesini kullandı.

TRUMP: LABORATUVARDA ÜRETİLDİĞİNE DAİR KANIT GÖRDÜM

Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi, virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendiKırmızı listedeydi! Adıyaman'da görüntülendi
Elon Musk hacklendi mi? Kafa karıştıran paylaşımlarElon Musk hacklendi mi? Kafa karıştıran paylaşımlar
Trump: Herkes işinin başına dönmeliTrump: Herkes işinin başına dönmeli

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüsten hayatını kaybetti!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse mi yakalandı?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse mi yakalandı?

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

Ünlü ilahiyatçı koronadan hayatını kaybetti!

TOKİ'den indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor

TOKİ'den indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Playstation 4

Playstation 4

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Diğer Haberler
İngiltere'de koronavirüsten 315 can kaybı daha

İngiltere'de koronavirüsten 315 can kaybı daha

ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 24 saatte 1711 arttı

ABD'de koronavirüsten 1711 can kaybı daha

Fotoğrafları Reuters paylaştı! Koronavirüs günlerinde plajlar doldu taştı

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Korona günlerinde plajlar doldu taştı

Çin'de bilim insanlarının koruyucu kıyafetsiz fotoğrafları web sitesinden silindi

Çin'de tartışma yaratacak olay! O fotoğrafların hepsini sildiler

Koronavirüs ile mücadelede umut veren gelişme

Koronavirüs ile mücadelede umut veren gelişme

Rusya ve İran’dan, aşı bilgilerini çalmak için İngiltere’ye siber saldırı iddiası

İngiltere'de flaş Rusya ve İran iddiası! Çalmak için saldırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.