DSÖ ekibi bu kez Çin'e girebildi

Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki bir grup bilim insanını, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine ulaştı.

Virüsün kökenini araştırmak üzere incelemelerde bulunacak olan ekibe Wuhan Havalimanı'nda koruyucu giysiler giyen güvenlik görevlileri eşlik etti.

13 kişiden oluşan araştırma ekibi özel plastik tünelden geçirilerek otobüse bindirildi.

Singapur'daki aktarma sırasında PCR testi pozitif çıkan 2 bilim insanı ise Wuhan'a gitmedi.

Wuhan'a giden bilim insanları ilk olarak 2 hafta karantinada kalacak.

Ardından 2 hafta boyunca araştırma enstitülerinde, hastanelerde ve deniz ürünleri pazarındaki görevli kişilerle görüşecek.

DAHA ÖNCE ÜLKEYE GİREMEDİLER

Ocak ayının başında DSÖ'den bir ekip yine Covid-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmişti. Ekibin Çin'e girişine izin verilmemişti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus "Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasını yapmıştı.