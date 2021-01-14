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DSÖ ekibi bu kez Çin'e girebildi

14.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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DSÖ ekibi bu kez Çin'e girebildi

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir araştırma ekibi, incelemelerde bulunmak üzere koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine gitti. 13 bilim insanından oluşan ekip ilk etapta 2 hafta karantinada kalacak. Öte yandan Çin'de 8 ayı aşkın süre sonra ilk defa virüsten bir kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısında da yine artış var.

Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki bir grup bilim insanını, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine ulaştı.

Virüsün kökenini araştırmak üzere incelemelerde bulunacak olan ekibe Wuhan Havalimanı'nda koruyucu giysiler giyen güvenlik görevlileri eşlik etti.

13 kişiden oluşan araştırma ekibi özel plastik tünelden geçirilerek otobüse bindirildi.

Singapur'daki aktarma sırasında PCR testi pozitif çıkan 2 bilim insanı ise Wuhan'a gitmedi.

Wuhan'a giden bilim insanları ilk olarak 2 hafta karantinada kalacak.

Ardından 2 hafta boyunca araştırma enstitülerinde, hastanelerde ve deniz ürünleri pazarındaki görevli kişilerle görüşecek.

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DAHA ÖNCE ÜLKEYE GİREMEDİLER

Ocak ayının başında DSÖ'den bir ekip yine Covid-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmişti. Ekibin Çin'e girişine izin verilmemişti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus "Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasını yapmıştı.

8 AY SONRA İLK ÖLÜM

Öte yandan Çin'de 8 ayın ardından virüsten ilk can kaybı yaşandı.

Ülkede 5 Mart'tan bu yana en yüksek vaka sayısı da kaydedildi. Bir günde 138 yeni vaka bildirildi.

Olağanüstü hal ilan edilen Heilongjiang eyaletinde vakaların neredeyse üç kat arttığı açıklandı.

Çin yönetimi, uzun süre DSÖ ekibinin ülkeye girmesine izin vermemişti.

Bilim insanları şu ana kadar 1 milyon 986 binden fazla kişinin ölümüne yol açan virüsün, çoğu Çin'in güneybatısında olan yarasalardan ya da diğer hayvanlardan insanlara geçtiğinden şüpheleniyor.

Hastalığın yayılmasına izin verdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeki Çin Komünist Partisi ise virüsün yurt dışından, muhtemelen ithal deniz ürünleriyle geldiğini savunuyor.

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