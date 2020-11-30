DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19'un kökenini politize etmeyin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta eylül ayından bu yana küresel çapta bildirilen vaka sayılarında başta Avrupa olmak üzere ilk kez düşüş yaşandığını aktaran Dr. Ghebreyesus, özellikle Hristiyanlara kutsal bayramları Noel öncesi "rehavete kapılmayın" uyarısı yaptı.

Ghebreyesus, bu yıl zorunlu olmadıkça seyahat yapılmaması çağrısında bulunarak, "Kendinize sormanız gereken ilk soru, seyahate ihtiyacınız var mı? Gerçekten seyahate ihtiyacınız var mı? Birçok insan için bu sezon evde kalma ve güvende kalma zamanı" diye konuştu.

"KORONAVİRÜSÜN KÖKENİNİ ANLAMAK GELECEKTEKİ SALGINLARI ÖNLEYEBİLİR"

Kovid-19'un kökeninin araştırılması konusunda salgının ilk patlak verdiği ülke olan Çin'e karşı pasif kalmakla suçlanan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu yöndeki bir soruya sert şekilde karşılık verdi.

Ghebreyesus, "Bu konuda çok net ve çok güçlü bir duruş sergiliyoruz. Virüsün kökeninin bilindiğinden emin olmak için çalışıyoruz, çünkü dünyanın bu virüsün başlama noktasını anlaması gelecekteki salgınların önlenmesine yardımcı olacak. Kökenini öğrenmek istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Kökenini bilmek istiyoruz ve bu konuda bir kafa karışıklığı istemiyorum. Bu kadar" ifadesini kullandı.