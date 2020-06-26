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DSÖ, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 23:14 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsveç’i koronavirüs salgını nedeni ile ilan ettiği riskli ülkeler listesinden çıkardı.

DSÖ, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) dün koronavirüs salgını nedeni ile riskli olan ülkelerin listesini açıklamıştı. DSÖ, listede Ermenistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Ukrayna, Kosova ve İsveç’e yer vermişti. İsveç Devlet Epidemiyoloğu Anders Tegnell ise duruma tepki göstermiş “İsveç’te vaka sayımızda artış var. Bunun nedeni ise eskisinden daha fazla test yapmamız. DSÖ’nün diğer ülkelerle İsveç’i risk grubunda tutması talihsiz bir durumdur" şeklinde konuşmuştu.

DSÖ, bugün geri adım atarak, İsveç’i riskli ülkeler listesinde çıkardı. Örgüt, yaptığı açıklamada İsveç hükümetinin test sayısını arttırdığını bunun da yeni vaka istatistiklerine yansıdığını belirtti.

Tegnell, ise yaptığı açıklamada DSÖ’nün aldığı karardan memnun olduğunu ifade ederken, “DSÖ, söylediklerimizi dinledi. Ülkemizin doğru yolda olduğunu gördü. İsveç’i riskli ülkelerin arasına alması tam bir hataydı" dedi.

Öte yandan İsveç’te toplam koronavirüs vaka sayısı 65 bin 137’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 280’e ulaştı. (İHA)

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