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  4. DSÖ 'yaptırın' dedi ama o aşıdan bir ölüm daha gerçekleşti

DSÖ 'yaptırın' dedi ama o aşıdan bir ölüm daha gerçekleşti

18.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca şirketi tarafından geliştirilen aşıyı olan 60 yaşındaki bir kadının kan pıhtılaşması nedeniyle öldüğünü ve ‘oldukça sıradışı’ semptomlar gösterdiğini açıkladı.

DSÖ 'yaptırın' dedi ama o aşıdan bir ölüm daha gerçekleşti

Reuters’a göre ajans, söz konusu kadının kanındaki trombosit oranının düşük olduğunu, hem büyük hem de küçük damarlarında tıkanıklık tespit edildiğini ve kanama olduğunu bildirdi.

AstraZeneca aşısı olan bazı kişilerde kan pıhtılaşması yaşanması nedeniyle Avrupa’daki bazı ülkelerde aşının kullanımı geçici olarak askıya alındı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aşı yaptırmakla kan pıhtılaşması arasında nedensel bir ilişki olduğunun doğrulanmadığını vurguladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını vurgulayarak, kan pıhtılaşması ve pulmoner emboli vakalarının aşı ile ilişkili olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını ifade etti.

AstraZeneca şirketi de dün bir açıklama yaparak, güvenlik verilerinin gözden geçirilmesi sonucu aşı ile kan pıhtılaşması riskinin arttığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi WHO Dünya Sağlık Örgütü Aşı

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