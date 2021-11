DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan yeni kabine çağrısı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugünün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğuna işaret ederek, hemen her gün bir ya da birkaç kadına şiddet ya da öldürülme haberinin alındığı garip bir dünyada yaşandığını söyledi.

Şiddetin her türlüsünün hiçbir canlı için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Aksakal, "Kadına ve dahası her türlü canlıya karşı şiddeti bir kez daha en güçlü şekilde kınıyorum. Şiddeti yaratan koşulların bir an önce ortadan kaldırılması için sivil toplumun ve siyaset kurumunun ortak davranış sergilemelerini diliyorum." diye konuştu.

Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Aksakal, iktidar tarafından öğretmenlere taahhüt edilen, başta 3600 ek gösterge olmak üzere, insanca yaşam koşullarının bir an önce sağlanmasını beklediğini dile getirdi.

"BUGÜN YAŞANANLAR SON BİR HAFTADA MEYDANA GELEN GELİŞMELERİN BİR SONUCU DEĞİLDİR"

Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıların kökeninde yanlış ekonomi politikalarının yer aldığını ileri süren Aksakal, şunları kaydetti:

"Türkiye, milli üretim politikalarına ivedilikle ve kararlı bir duruşla geri dönmelidir. Sorunların büyüklüğü karşısında yaşanılacak çaresizlik ve bir yılgınlık görüntüsü, çözümü geciktirecek, tahribatı artıracak, toplumun devlete olan güven duygularını örseleyecektir. Bugün yaşananlar son bir haftada meydana gelen gelişmelerin bir sonucu değildir. Çok uzun bir süredir devam eden yanlış ekonomi politikalarının ve geçmişten bugüne gelen yanlış bölgesel politikaların eseridir."

YENİ KABİNE ÇAĞRISI

Önder Aksakal, anayasaya göre, hükümeti Cumhurbaşkanının kurduğunu ve devleti yönetme sorumluluğunu bizzat kendisinin deruhte ettiğini anımsattı.

Buradan hareketle, seçimlere katılma yeterliliğini elde etmiş siyasi partilerin genel başkanlarının, hiç zaman kaybetmeden bir masa etrafında toplanması gerektiğine dikkati çeken Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni ve sorumluluk üstlenecek bir kabine ile ülkenin 2023 seçimlerine kazasız bir şekilde götürülmesi gibi tarihi bir görev hayata geçirilmelidir. Bunu 'zafiyet' olarak tarif edenler çıkacaktır. Bu gibilere kulaklar kapatılmalı, her zaman herkesin ihtiyaç duyduğunda dillendirdiği gibi 'söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' anlayışıyla hareket edilmelidir. Adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel bir siyaset anlayışı temelinde onarım süreci başlatılmalıdır. Tarımda endüstriyel üretim gücünü yaratabilmek için acil koduyla tarımsal üretime elverişli tüm alanların çiftçilerimize, hayvancılık sektörüne ve üreticilerimize tahsis edilmesine yönelik kararlar ihdas edilmelidir."

Aksakal, 2022 bütçesinin görüşüldüğü bu günlerde, Meclis'te yaşanan tartışma zeminini ve üslubunu tasvip etmediklerini vurgulayarak, "Türk milleti bu görüntülerin yaşandığı bir yapıya da müstahak değildir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA