Duaların kabul olduğu bir saat var mı? İşte Peygamberimizin işaret ettiği saatler…

Allahû têâlânın Cuma gününe özel lütufları bulunuyor. Cuma günü, duaların kabul olduğu gün olarak biliniyor ki Allah kulunun hiçbir zaman geri çevrilmez. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de duaların kabul olduğu bir saat olduğunu buyurmuştur.

DUALARIN KABUL OLDUĞU BİR SAAT VAR MI?

İslam’da aktarılan bilgilere göre; dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletli sayılır. Allahû teâlâ, o zamanlarda dua edenin isteğini geri çevirmeyeceği gibi bol ihsanda bulunur. Bu özel günler: Arefe gecesi, Berat gecesi, Kadir gecesi, Cuma gecesi ve günleridir. Bu kadar kıymet biçilen cuma günü dua için de çok özel vakitler bulunuyor.

CUMA GÜNÜ DUA SAATİ: Bu vaktin ne zaman olduğu ile ilgili değişik ifadeler vardır. Abdullah ibn Selam, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile yaptığı 'Cuma vakti' üzerine bir konuşmayı şu sözlerle paylaşıyor: “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem oturuyordu. Ben, ‘Allah’ın kitabında (Tevrat’ta) şu ifadeyi buluyoruz: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah’a dua ettiği takdirde isteği mutlaka yerine getirilir.’ dedim. Benim bu sözüm üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ‘Yahut bir saatin bir kısmı.’ diye bana işaret buyurdu.