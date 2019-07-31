Dubai emirinin eşi mahkemeden korunma talep etti

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’un eşi Haya, kaçtığı İngiltere’de kocasına karşı ”korunma” talep etti.

İngiliz kanalı BBC’de yer alan habere göre, Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum’un (69) İngiltere’ye kaçan eşi Haya bint El Hüseyin (45), kocasına karşı dava açarak mahkemeden “korunma" istedi. Londra’daki İngiliz Yüksek Mahkemesinde kocasına dava açan prenses Haya’nın, çocukları Celile (11) ve Raşid’in (7) vesayetini de istediği kaydedildi. Prenses Haya’nin mahkemeden başka taleplerde de bulunduğu ancak detaylarının olmadığı öğrenildi.

