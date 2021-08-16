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  4. Dubaları kaldırıp para istiyor! İstanbul'da değnekçi yakayı ele verdi

Dubaları kaldırıp para istiyor! İstanbul'da değnekçi yakayı ele verdi

16.08.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te araçlardan 15 TL isteyerek dubaları kaldırıp sürücülerin park etmelerini sağlayan Y.T., polislerden kaçamadı. Değnekçi, otomobilleri park ettirirken kameralara yakalandı.

İstanbul Fatih Prof.Dr. Sıddık Sami Onar Caddesi üzerinde, dubaları kaldırarak araçlardan 15 TL isteyip park etmelerini sağlayan Y. T. isimli şahıs, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakaladı. Yakalanan Y.T isimli şahıs emniyete götürüldü. Değnekçilik yaptığı tespit edilen Y. T. isimli şahsa 652 TL idari para cezası uygulandı.

İŞLETME İZNİ VERİLMEDİĞİ HALDE ÜCRET ALIYOR

Şahıs daha sonra, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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Günde kazandığı paradan çok daha azını ceza olarak vermişler. Üste para verseydiniz bari…

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