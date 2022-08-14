HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dubalarla boks yaparken görüntülenince hayatı değişti! 6 yaşındaki Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili isteğini açıkladı

Dubalarla boks yaparken görüntülenince hayatı değişti! 6 yaşındaki Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili isteğini açıkladı

14.08.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yaşındaki Muhammed Ali İşcan'ın hayatı ağabeyinin oto yıkama dükkanına geldiği bir gün değişti. Dükkanın karşısındaki spor salonunda yapılan kick boks'tan etkilenen İşcan, dükkandaki plastik dubalar ile boks hareketleri sergilemeye başladı. Kamerayla görüntülenip sosyal medyada paylaşılan anlar gündem oldu ve İşcan, Milli Takım Antrenörü Hakan Kadıoğlu gözetiminde çalışmalara başladı. Muhammed Ali gibi şampiyon olmak isteyen İşcan'ın bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili isteği var...

Dubalarla boks yaparken görüntülenince hayatı değişti! 6 yaşındaki Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili isteğini açıkladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dubalarla boks yaparkenki görüntüleriyle gönüllere taht kuran Muhammed Ali İşcan, “İleride Muhammed Ali gibi şampiyon olmak istiyorum“ diye konuştu. İşcan'la antrenmanlara başlayan Milli Takım Antrenörü Hakan Kadıoğlu, Muhammed Ali'nin 6 yaşında olmasına rağmen çok yetenekli olduğunu dile getirerek "Muhammed Ali, gerçekten de onun adına yakışır bir sporcu olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. İşte şampiyonluğun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir isteği de olan Muhammed Ali'nin öyküsü...

811f8c5e-da65-4f58-9a53-269b35b3ff11

DUBALARLA SERİ ÇALIŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Düziçi ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde ağabeyine ait oto yıkama dükkanına gelen 6 yaşındaki Muhammed Ali İşcan, iş yerinin karşında faaliyet gösteren spor salonunda kick boks yapanları görünce kendisi de gördüğü hareketleri iş yerinin önünde duran plastik dubada yapmaya başladı. Muhammed Ali’nin seri çalışması spor salonundakilerin dikkatini çekerken cep telefonuyla kayda alınan görüntüler de kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Muhammed Ali, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar’ın talimatıyla uzaktan seyrettiği spor salonunda Milli Takım Antrenörü Hakan Kadıoğlu gözetiminde çalışmalara başladı. Yeteneği ile birçok hareketi kısa sürede öğrenen Muhammed Ali İşcan’nın hayali dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali gibi şampiyon olmak.

a2e8ad4f-85b1-43ec-8bf3-c536774bd11f

“MUHAMMED ALİ’NİN ADINA YAKIŞIR BİR SPORCU OLACAĞINA İNANIYORUM”

Muhammed Ali’yle antrenmanlara başladıklarını ifade eden Milli Takım Antrenörü Hakan Kadıoğlu, “Muhammed Ali salonumuzun karşısındaki oto yıkamacıda dubayla çalışırken bizim dikkatimizi çekti. Bizde yeteneğini gördükten sonra neden tekvando ya da kick boks yapmasın diye düşüncelere girdi ve salonumuzda antrenmanlara başladık. Biz kulüp olarak her zaman kendisinin arkasında olacağız. Muhammed Ali 6 yaşında olmasına rağmen çok yetenekli. Teknik kapasitesi, kas kütlesi çok iyi. Tabi bu bize bir şampiyonu anımsatıyor. Muhammed Ali, gerçekten de onun adına yakışır bir sporcu olacağına inanıyorum. Muhammed Ali ile inşallah güzel dereceler şampiyonluklar bizi bekliyor olacak” dedi.

d60e433e-5bb2-47e3-807f-4d69ef7cb27d

“CUMHURBAŞKANIMLA TANIŞMAK İSTİYORUM“

“İleride Muhammed Ali gibi şampiyon olmak istiyorum“ diyen Muhammed Ali İşcan, “6 yaşındayım. Boks yapmasını çok seviyorum. Ağabeyimin dükkânında dubalarla çalışıyordum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İleride Muhammed Ali gibi şampiyon olmak istiyorum. Bir isteğim daha var. Cumhurbaşkanımla tanışmak istiyorum. Onu çok seviyorum” diye konuştu.

dcbb1205-7a69-44ca-8ca3-6f956eaab33a

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talihsiz ölüm! Bozulan aracını tamir ederken kazada hayatını kaybettiTalihsiz ölüm! Bozulan aracını tamir ederken kazada hayatını kaybetti
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme! YakalandılarSON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme! Yakalandılar
Jandarma Genel Komutanlığın tarihinde bir ilk!Jandarma Genel Komutanlığın tarihinde bir ilk!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Boks Kick Boks Muhammed Ali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

İzmir güne depremle uyandı!

İzmir güne depremle uyandı!

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

Bakan Koca tarih vererek duyurdu! "Her polikliniğe..."

Bakan Koca tarih vererek duyurdu! "Her polikliniğe..."

Ehliyetsiz sürücü sebep oldu! Katliam gibi kaza...

Ehliyetsiz sürücü sebep oldu! Katliam gibi kaza...

İlginizi Çekebilir

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.