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Dudak dolgusu yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?

24.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudak dolgusu son zamanlarda en fazla başvurulan estetik uygulamalar arasında yer alıyor. Uzman kişiler ve profesyonel ortamda yapılması önerilen dudak dolgusu ile ilgili bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sucubaşı, dudak dolgusu yaptırırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Dudak dolgusu yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kadınların güzellik anlayışı zaman içerisinde farklılar kazanmıştır. Farklı zamanlarda farklı dudak modelleri güzellik algısı ile örtüşmektedir. Geçmişte ince dudaklar ve küçük ağız yapısı güzellik anlayışı ile örtüşmekteyken günümüzde ise yerini daha dolgun, canlı ve parlak dudaklar almıştır. Peki, dudak dolgusu yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?

Dudak dolgusu, dudaklara yapılan dermal dolgu tedavisidir. İnce dudaklara hacim katabilir, düzensiz dudak şeklini düzeltebilir, sigara içenlerin çizgilerini düzeltebilir ve ayrıca dudaklardaki yara izlerinin görünümü azaltabilir. Dudak dolgu maddeleri, cildin dermisinde doğal olarak oluşan bir madde olan Hyaluronik Asit'ten (HA) yapılır. Hidrofilik bir molekül olduğu için birçok güzellik ürününde bulunabilir, yani suyu çeker. Kendi ağırlığının 1000 katına kadar su tutabilir ve bu da onu mükemmel bir nemlendirici yapar. Dudak dolgusu hakkında mitleri duyduktan sonra inanmakta zor olabilir fakat dudak dolgusu tedavisi o kadar acı verici değildir. Tabii ki, rahatsızlık seviyesi çoğunlukla doktorunuzun tekniğine ve kendi ağrı toleransınıza bağlı olacaktır.

DENEYİMLİ OLAN KİŞİLERİ TERCİH EDİN

Dudak dolgusu işlemi özel bir uygulamadır. Çok deneyimli olan kişilerce yapılması doğru olacaktır. Çok nadiren yapılan bölgede morarma ve şişlikler olabilir bu durumda çok kolaylıkla kontrol altına alınır. Bölgeye buz uygulaması ve morluk geçirici kremlerin uygulanmasıyla bu durum kısa sürede düzelir. Dudak dolgusu işleminden bir hafta 10 gün sonra hasta kontrole çağrılarak çok nadir de olsa ikinci kere bazı noktalara dolgu işlemi yapılabilir. Böylece işlem sona erer.

Dudak dolgusu gerçekten de sadece dudağa dolgunluk, genç ve diri bir görünüm vermekle kalmaz aynı zamanda tüm yüze gençlik ve dinamizm kazandırır.

DUDAK DOLGUSU NEREDE YAPTIRILMALI?

Dudak dolgusu aslında bir sanatçının eserini sergilemesi ile aynı dikkate ve özeni gerektiren bir durumdur. Dudaklar görünen bölgeler arasında yer alması ise işlemin ciddiyetini ortaya seren bir durumdur. Dudak dolgusu hem estetik açıdan önemli olduğu gibi hem de sağlık açısından önem arz eder. Uzman kişiler tarafından uygulanması gereken bu işlemde, temiz ve hijyen standartlarının uygulanması gerekir.

Dolgu basit lokal anestezi uygulanabilecek bir işlem olarak literatürde yerine alır. Cerrahi bir işlem olmamasına rağmen hastanın sağlık durumu, alerjisi ve istekleri göz önüne alınmalıdır.


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