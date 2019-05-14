Dudak dolgusuna binlerce lira veriliyor ama çaresi mutfak dolabında gizli olabilir

Irak kökenli Amerikalı bir makyaj sanatçısı, Huda Kattan yaptırmak için binlerce lira verilen dolgu uygulamasının çaresinin evde olduğunu iddia ediyor.

Kattan, tarçın, nane yağı ve wasabinin dudakları dolgunlaştırdığını iddia ediyor.

Huda Beauty adında bir güzellik merkezi olan Kattan'a göre tarçın kan akışını uyarıyor ve dudak dolgularında yaygın olarak kullanılıyor. Güzellik uzmanı dudak parlatıcınızın için birkaç damla tarçın yağı ekleyip sonuca şaşıracağınızı söylüyor. Daha yoğun bir etki içinse vazelin ve tarçın tozunun karıştırılmasını öneriyor.

Ona göre tıpkı nane yağı da bu etkiyi gösteriyor. Nane yağını dudak kremizle karıştırmanız yeterli.

Huda'nın bir diğer önerisi de wasabi. Huda bunu şöyle açıklıyor: ''İster inanın ister inanmayın wasabi sadece suşi ile lezzetli değil aynı zamanda dudaklarınızı da dolgunlaştırıyor. Dudaklarınızın üzerine asgari miktarda sürün ve bir dakikadan fazla bekletmeyin. Rahatsız edici olabilir ama dolgun dudaklar için buna değer.''





