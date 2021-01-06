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Dudak uçuklatan rakam: Apple CEO'su Tim Cook 2020 yılında ne kadar kazandı?

06.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Dudak uçuklatan rakam: Apple CEO'su Tim Cook 2020 yılında ne kadar kazandı?

Apple CEO'su Tim Cook, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 2020 yılına ait raporunu sundu. Rapor ile birlikte Apple'ın en yetkili isminin 2020 yılında kazandığı para ortaya çıktı. Tim Cook'un rapordaki kazancı ise dudak uçuklatacak türden.

Tim Cook Apple'da Steve Jobs'tan kalan mirası devam ettiriyor. 2011 yılında şirketin CEO koltuğuna oturan Cook, bu yıldan itibaren iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods cihazları ile ve Apple servisleri konusunda iyi bir ilerleme kaydeden Tim Cook, bu dönemde Apple'ı ABD'nin değeri 2 trilyon dolara ulaşan ilk şirketi yapmayı da başardı. 2020 yılında da şirketteki görevini başarıyla yürüten Cook, geride bıraktığımız yılın raporunu ise Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) verdi. Rapor ile birlikte Tim Cook'un 2020 yılında kazandığı para da belli oldu.

İŞTE APPLE CEO'SU TİM COOK'UN 2020'DEKİ KAZANCI

MacRumors'un rapora dayandırdığı haberine göre, Tim Cook, 2020 yılında yaklaşık 14.8 milyon dolar kazandı. Bu kazancın 3 milyon doları Cook'un maaşı olarak, 10 milyon 731 bin doları ise ek ödeme olarak listelendi.

Tim Cook kazanç

ÖZEL JET MASRAFI VE DİĞER KALEMLER İÇİN ÖDEME

Apple tarafından güvenlik nedeniyle özel jet kullanması şart koşulan Tim Cook; seyahat giderleri, sağlık sigortası, tatil ve koruma masrafları gibi diğer tüm tazminatlar için ise 1 milyon 38 bin 259 dolar ödeme aldı. Böylece toplam kazanç 14.8 milyon doları da geçti. Fakat Tim Cook'un toplam kazancı bununla da sınırlı olmayabilir. Zira Bloomberg, yaptığı hesaplamalar ile Cook'un net kazancının 1 milyar doları aştığı görüşünde.

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Öte yandan Luca Maestri, Kate Adams, Deidre O'Brien ve Jeff Williams gibi diğer Apple yöneticileri ise rapora göre 26 milyon doların üzerinde bir kazanç elde etmiş durumda.

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