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Apple CEO'su Tim Cook Facebook'a Twitter'dan cevap verdi, tartışmalar alevlendi!

18.12.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Apple CEO'su Tim Cook Facebook'a Twitter'dan cevap verdi, tartışmalar alevlendi!

Apple'ın iOS 14 ile başlattığı kullanıcı verisi toplamayı izne bağlama özelliği Facebook'u harekete geçirdi. ABD'de gazetelere tam sayfa ilan veren, Apple'ın küçük işletmelere zarar verdiğini söyleyen Facebook'a yanıt Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi.

Apple ile Facebook arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Bunun nedeni ise iOS 14 ve üzeri sürümler ile başlayan, özelleştirilmiş reklamlar için kullanıcı verilerinin toplanmasını engelleme özelliği. Apple bu özellik ile uygulamaların kullanacakları veriler için kullanıcılardan izin almasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, bir uygulamanın niçin, hangi verilerine erişebileceğine karar verebiliyor. Ancak bu özellik Facebook'u rahatsız etmiş durumda. Zira Facebook, böyle bir özelliğin küçük işletmelere zarar vereceğini iddia ediyor. Hatta sosyal medya platformu, bunun için ABD'deki gazetelere tam sayfa bir ilan dahi verdi. Facebook'un bu adımına Apple'dan bir cevap vermesi bekleniyordu. Nitekim Apple'ın en yetkili ismi, Apple CEO'su Tim Cook Facebook'a karşı Twitter'dan açıklama yaptı.

TİM COOK: 'TOPLANACAK VERİLERİ KULLANICILAR SEÇMELİ'

Tim Cook, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada kullanıcılardan yana olduklarını gösterdi. Tim Cook, yaptığı paylaşımda, ''Kullanıcıların, kendileri hakkında toplanan veriler ve bunların nasıl kullanılacağı konusunda seçim yapmaları gerektiğine inanıyoruz. Facebook iOS 14'teki App Tracking Transparency ile kullanıcılar tarafından verilerinin toplanmasına izin verildiği takdirde, daha önce olduğu gibi uygulama ve web sitelerinde kullanıcıları izlemeye devam edebilir.'' ifadelerini kullandı.

Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?Facebook gizlilik konusunda hangi verileri topluyor?

FACEBOOK'A ÖZEL DEĞİL

Facebook tarafından Tim Cook'un açıklamasına henüz bir karşı açıklama gelmiş değil. Fakat Tim Cook, verilerin kullanımı için tercihin kullanıcılara bırakılması gerektiğinin altını çiziyor. Üstelik bu özellik sadece Facebook'a özel olarak hayata geçirilmiş bir özellik değil. Özellik, App Store'da yer alan tüm uygulamaları kapsıyor. Açıklama ile beklentiler, tartışmaların daha da alevleneceği yönünde.

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