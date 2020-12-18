Apple CEO'su Tim Cook Facebook'a Twitter'dan cevap verdi, tartışmalar alevlendi!

Apple ile Facebook arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor. Bunun nedeni ise iOS 14 ve üzeri sürümler ile başlayan, özelleştirilmiş reklamlar için kullanıcı verilerinin toplanmasını engelleme özelliği. Apple bu özellik ile uygulamaların kullanacakları veriler için kullanıcılardan izin almasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar, bir uygulamanın niçin, hangi verilerine erişebileceğine karar verebiliyor. Ancak bu özellik Facebook'u rahatsız etmiş durumda. Zira Facebook, böyle bir özelliğin küçük işletmelere zarar vereceğini iddia ediyor. Hatta sosyal medya platformu, bunun için ABD'deki gazetelere tam sayfa bir ilan dahi verdi. Facebook'un bu adımına Apple'dan bir cevap vermesi bekleniyordu. Nitekim Apple'ın en yetkili ismi, Apple CEO'su Tim Cook Facebook'a karşı Twitter'dan açıklama yaptı.
Tim Cook, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada kullanıcılardan yana olduklarını gösterdi. Tim Cook, yaptığı paylaşımda, ''Kullanıcıların, kendileri hakkında toplanan veriler ve bunların nasıl kullanılacağı konusunda seçim yapmaları gerektiğine inanıyoruz. Facebook iOS 14'teki App Tracking Transparency ile kullanıcılar tarafından verilerinin toplanmasına izin verildiği takdirde, daha önce olduğu gibi uygulama ve web sitelerinde kullanıcıları izlemeye devam edebilir.'' ifadelerini kullandı.
We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I— Tim Cook (@tim_cook) December 17, 2020
Facebook tarafından Tim Cook'un açıklamasına henüz bir karşı açıklama gelmiş değil. Fakat Tim Cook, verilerin kullanımı için tercihin kullanıcılara bırakılması gerektiğinin altını çiziyor. Üstelik bu özellik sadece Facebook'a özel olarak hayata geçirilmiş bir özellik değil. Özellik, App Store'da yer alan tüm uygulamaları kapsıyor. Açıklama ile beklentiler, tartışmaların daha da alevleneceği yönünde.
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