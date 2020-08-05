Dudak üzerindeki çizgileri bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz! C vitamini ve masaj...

Barkod çizgisi olarak da bilinen dudak üstü bölgesindeki çizgiler, cildin zamanla elastikiyetini kaybetmesi sonucunda oluşur. İlerleyen yaşla birlikte stres, güneş ışınları, yanlış kozmetik ürünler, sigara kullanımı gibi faktörler de çizgilerin oluşmasında etkilidir. Dudak üzerinde oluşan çizgileri uygulaması kolay, basit yöntemlerle yok etmek mümkün.
DUDAK ÜSTÜ ÇİZGİLERİNİN SEBEPLERİ
Kişilerin yüz ifadesini büyük ölçüde değiştiren dudak üzerindeki çizgiler, kadınlar için estetik sorunların başında geliyor. Hücre ve dokulardaki hasarların ilerleyen yaşlarda onarılamamasıyla birlikte kırışıklıklar kendini göstermeye başlıyor. Sigara kullanımı dudak üstü çizgilerin erken yaşta ortaya çıkmasındaki en büyük etken olarak görülüyor. Sigara içerken dudak çevresinin büzüşmesi uzun yıllar boyunca hep aynı bölgenin uyarılmasına sebep oluyor. Bu durum ise dudak üzerindeki çizgilerin kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Sigara kullanımının dışında düzensiz uyku, güneş ışınlarına uzun saatler maruz kalmak, hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlığı ve genetik eğilimler gibi faktörler de cilt yüzeyinde oluşan hasarlardan sorumludur.
DUDAK ÜZERİNDE OLUŞAN ÇİZGİLER NASIL GEÇER?
Dudak üzerinde oluşan çizgileri tedavi etmenin pek çok yolu vardır. Her şeyden önce sigaranın bırakılması ve dudak üstü bölgenin düzenli olarak nemlendirilmesi gerekiyor.
Cildin hyalüronik asit, antioksidan ve C vitamini içeren ürünlerle nemlendirilmesi, çizgilerin giderilmesinde daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.
Bunun dışında düzenli bir şekilde yapılan yüz egzersizleri, dudak üstü bölgesinde oluşan çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.
Aynı zamanda nemlendirici krem yardımıyla dudak üstü bölgenize yapacağınız masaj, kan dolaşımını arttırarak yeni çizgilerin oluşmasının önüne geçer.
Evde yapacağınız işlemlerin dışında daha kalıcı çözümler için tıbbi müdahale uygulamalarına başvurulabilir. Bu uygulamalar arasında özellikle hyalüronik asit enjeksiyonları ve kimyasal peelingler yeni çizgilerin oluşumunu engelleyerek dudak üstünde oluşan tahribatı düzeltmeye yardımcı olur.
Yaşlanma sürecine genetik olarak müdahale edebilen yeni nesil lazer tedavi yöntemleri, genç ve parlak bir cilt isteyenler için ayrıcalıklı bir yere sahip. Cildin daha fazla kolajen ve elastin üretmesini sağlayan çeşitli lazer teknolojileri, dudak bölgesindeki çizgiler üzerinde kısa sürede etkili sonuçlar alınmasını sağlar.
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