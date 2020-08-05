KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Dudak üzerindeki çizgileri bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz! C vitamini ve masaj...

Dudak üzerindeki çizgileri bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz! C vitamini ve masaj...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaşlanma belirtilerinin ilk görüldüğü yer, yüzün en hassas bölgelerinden biri olan dudak üstü bölgesidir. İstenmeyen yaşlılık belirtilerinin oluşmasında hem iç hem de çevresel birçok faktör etkili olur. Fakat dudak üzerinde oluşan cilt tahribatını tedavi etmek mümkündür. Peki dudak üzerinde oluşan çizgiler nasıl geçer? Konuyla ilgili merak edilen detayları sizler için derledik.

Dudak üzerindeki çizgileri bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz! C vitamini ve masaj...

Barkod çizgisi olarak da bilinen dudak üstü bölgesindeki çizgiler, cildin zamanla elastikiyetini kaybetmesi sonucunda oluşur. İlerleyen yaşla birlikte stres, güneş ışınları, yanlış kozmetik ürünler, sigara kullanımı gibi faktörler de çizgilerin oluşmasında etkilidir. Dudak üzerinde oluşan çizgileri uygulaması kolay, basit yöntemlerle yok etmek mümkün.

DUDAK ÜSTÜ ÇİZGİLERİNİN SEBEPLERİ

Kişilerin yüz ifadesini büyük ölçüde değiştiren dudak üzerindeki çizgiler, kadınlar için estetik sorunların başında geliyor. Hücre ve dokulardaki hasarların ilerleyen yaşlarda onarılamamasıyla birlikte kırışıklıklar kendini göstermeye başlıyor. Sigara kullanımı dudak üstü çizgilerin erken yaşta ortaya çıkmasındaki en büyük etken olarak görülüyor. Sigara içerken dudak çevresinin büzüşmesi uzun yıllar boyunca hep aynı bölgenin uyarılmasına sebep oluyor. Bu durum ise dudak üzerindeki çizgilerin kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Sigara kullanımının dışında düzensiz uyku, güneş ışınlarına uzun saatler maruz kalmak, hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlığı ve genetik eğilimler gibi faktörler de cilt yüzeyinde oluşan hasarlardan sorumludur.

DUDAK ÜZERİNDE OLUŞAN ÇİZGİLER NASIL GEÇER?

  • Dudak üzerinde oluşan çizgileri tedavi etmenin pek çok yolu vardır. Her şeyden önce sigaranın bırakılması ve dudak üstü bölgenin düzenli olarak nemlendirilmesi gerekiyor.

  • Cildin hyalüronik asit, antioksidan ve C vitamini içeren ürünlerle nemlendirilmesi, çizgilerin giderilmesinde daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.

  • Bunun dışında düzenli bir şekilde yapılan yüz egzersizleri, dudak üstü bölgesinde oluşan çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

  • Aynı zamanda nemlendirici krem yardımıyla dudak üstü bölgenize yapacağınız masaj, kan dolaşımını arttırarak yeni çizgilerin oluşmasının önüne geçer.

  • Evde yapacağınız işlemlerin dışında daha kalıcı çözümler için tıbbi müdahale uygulamalarına başvurulabilir. Bu uygulamalar arasında özellikle hyalüronik asit enjeksiyonları ve kimyasal peelingler yeni çizgilerin oluşumunu engelleyerek dudak üstünde oluşan tahribatı düzeltmeye yardımcı olur.

  • Yaşlanma sürecine genetik olarak müdahale edebilen yeni nesil lazer tedavi yöntemleri, genç ve parlak bir cilt isteyenler için ayrıcalıklı bir yere sahip. Cildin daha fazla kolajen ve elastin üretmesini sağlayan çeşitli lazer teknolojileri, dudak bölgesindeki çizgiler üzerinde kısa sürede etkili sonuçlar alınmasını sağlar.

  • Bütün bu uygulamaların dışında gerekli görülen durumlarda cerrahi müdahaleye de başvurulabilir. Uygulanacak tedavi yöntemleri kişiye özeldir. Bu sebeple uzman bir doktorun cilt yapınızı değerlendirerek uygun bir tedavi yöntemi seçmesi gerekir.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Genetik dökülmesinde saç ekimiGenetik dökülmesinde saç ekimi
Eğer bunları yapmazsanız kaliteli bir uyku çekemezsiniz! Gününüzün kötü geçmemesi için...Eğer bunları yapmazsanız kaliteli bir uyku çekemezsiniz! Gününüzün kötü geçmemesi için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?

Usta tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti! Üstün Asutay kimdir?

Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

Meğer ne kadar kolaymış! Aspiratör filtrelerini temizlerken...

Meğer ne kadar kolaymış! Aspiratör filtrelerini temizlerken...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İşin uzmanı açıkladı...

İşin uzmanı açıkladı...

Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 ayda tüm fazla kilolarından kurtulmuştu! Papaya ile kilo vermenin püf noktalarını açıkladı

Papaya ile kilo vermenin püf noktaları

Eğer çamaşırları böyle yıkarsanız renkleri hemen soluyor! Koyu ve açık renkliler...

Dikkat! Eğer çamaşırları böyle yıkarsanız...

Bu karışımları sabah kalkar kalmaz tüketin! Metabolizmayı hızlandırıp zayıflatan...

Kalkar kalkmaz ilk bunları tüketin!

Sadece nefes alarak zayıflamak ister misiniz? Ünlü oyuncu 3 haftada 13 kilo verdi...

Ünlü oyuncu 3 haftada 13 kilo verdi

Güzel oyuncu da bu tarifi kullanıyor! İşte ev yapımı, sağlıklı şampuan tarifi...

Güzel oyuncu da bu tarifi kullanıyor! Ev yapımı şampuan tarifi...

Soluk ve mat saçlara elveda! Mayonez, elma sirkesi ve çay maskesi ile...

Soluk ve mat saçlara elveda! Mayonez, elma sirkesi ve çay maskesi ile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.