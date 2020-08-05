Dudak üzerindeki çizgileri bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz! C vitamini ve masaj...

Barkod çizgisi olarak da bilinen dudak üstü bölgesindeki çizgiler, cildin zamanla elastikiyetini kaybetmesi sonucunda oluşur. İlerleyen yaşla birlikte stres, güneş ışınları, yanlış kozmetik ürünler, sigara kullanımı gibi faktörler de çizgilerin oluşmasında etkilidir. Dudak üzerinde oluşan çizgileri uygulaması kolay, basit yöntemlerle yok etmek mümkün.

DUDAK ÜSTÜ ÇİZGİLERİNİN SEBEPLERİ

Kişilerin yüz ifadesini büyük ölçüde değiştiren dudak üzerindeki çizgiler, kadınlar için estetik sorunların başında geliyor. Hücre ve dokulardaki hasarların ilerleyen yaşlarda onarılamamasıyla birlikte kırışıklıklar kendini göstermeye başlıyor. Sigara kullanımı dudak üstü çizgilerin erken yaşta ortaya çıkmasındaki en büyük etken olarak görülüyor. Sigara içerken dudak çevresinin büzüşmesi uzun yıllar boyunca hep aynı bölgenin uyarılmasına sebep oluyor. Bu durum ise dudak üzerindeki çizgilerin kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Sigara kullanımının dışında düzensiz uyku, güneş ışınlarına uzun saatler maruz kalmak, hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlığı ve genetik eğilimler gibi faktörler de cilt yüzeyinde oluşan hasarlardan sorumludur.