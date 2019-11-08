HABER

'Düello' cinayetinde kan donduran detaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:26 | Son Güncelleme

Antalya'da tartıştığı arkadaşı Mehmet Öztürk'ü (40) Toptancı Hal Kompleksi'nde öldüren İlyas Ateş'e (45) verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce onandı. Mahkeme cezanın, vicdani kararın kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırılarak verildiğini açıkladı.

Olay, 2017 yılının 11 Aralık gecesi, Kepez ilçesindeki Toptancı Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, kamyonetiyle hale sebze götürürken, bir süredir aralarında husumet bulunan arkadaşı İlyas Ateş ile telefonda tartıştı. Öztürk'ün Toptancı Hal Kompleksi'ne gittiğini söylemesi üzerine İlyas Ateş de buraya geldi.

ELİNDE POMPALI TÜFEKLE GELDİ

Elinde pompalı tüfek bulunan Mehmet Öztürk, park edilen araçlar arasında İlyas Ateş'i aradı. Bu sırada, iddiaya göre Mehmet Öztürk, halde bulunanlara İlyas Ateş'i sordu. Ateş, halden ayrılacağı sırada elinde tüfek olan Mehmet Öztürk'ü gördü.

SANDIKLARIN ARASINA GİZLENEREK YAKLAŞMASINI BEKLEDİ

Otomobiline giderek tüfeğini alan İlyas Ateş, sandıkların arkasında gizlenerek Mehmet Ateş'in yaklaşmasını bekledi. Mehmet Öztürk'ün başına iki el ateş eden İlyas Ateş, hafif ticari aracına binerek kaçtı. İlyas Ateş, yaklaşık 15 dakika sonra Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 328 Sokak üzerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanan İlyas Ateş hakkında dava açıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu İlyas Ateş, 'kasten adam öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapse mahkum edildi. Heyet, suçun tahrik altında işlendiğini dikkate alarak, cezayı 16 yıla düşürdü. Sanığa iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, İlyas Ateş'i 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Her iki taraf da kararı üst mahkemeye taşıdı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşma sonunda mahkeme, her iki tarafın da istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Kararda, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaların kanuna uygun biçimde yürütüldüğüne dikkat çekilerek, “Deliller eksiksiz olarak sergilenerek tespit edilmiştir. Yargılama sonunda dosyaya yansıyan tüm bilgi ve delillerin gerekçeli kararda usulünce tartışılarak ulaşılan vicdani kararın kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, verilen cezanın kanunda düzenlenen kurallara uygun şekilde belirlendiği kanaatine varılmıştır" denildi.

Ceza Dairesi, davanın temyiz yolunu açık bıraktı.

(DHA)


Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralıMinibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındıIsırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düello cinayeti Antalya cinayet

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Canlı yayında Survivor sürprizi! 2. yarışmacı...

Canlı yayında Survivor sürprizi! 2. yarışmacı...

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önder, evinin kapısında asılı bulundu

Evinin kapısında asılı bulundu!

İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' tutuklandı

'Tıp imamı' tutuklandı

Bursa'da bir günde 5 kilogram trüf mantarı topladı, zengin oldu!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

İntihar mektubunu cebinde buldu, son anda yetişti, hayatını kurtardı

Film gibi olay! Montunun cebinde intihar mektubu buldu ve...

İran 'düşürdük' dedi! Pentagon'dan açıklama geldi

Tansiyonu yükselten olayda yeni gelişme! Pentagon açıkladı

Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bıçaklandığını ailesinden gizledi! Bugün okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.