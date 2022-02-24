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  4. 'Düğümüz var' deyip, kuyumcuyu soyup soğana çevirdi!

'Düğümüz var' deyip, kuyumcuyu soyup soğana çevirdi!

24.02.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşaf giyip, 'düğünümüz var' diyerek kuyumcuya giren bir kadın 120 bin TL değerinde altını çalıp kayıplara karıştı. Altınlara tek tek bakıp fiyat alan kadın, el çabukluğuyla altın zincir kolye başlığını çaldı. Ardından bir altın zinciri avucunun içine alan kadın, dükkan içerisindeki aynaya bakma bahanesiyle tezgahtan ayrılıp, onu da cebine koydu. Bir müşterinin içeriye girmesini fırsat bilen kadın, bu kez tezgah üzerinde bulunan ve Trabzon hasırı olarak bilinen bileziği alıp bileğine taktı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde 15 Şubat günü öğle saatlerinde, tanınmamak için siyah çarşaf giyen kadın, kuyumcuya girip düğünlerinin olduğunu ve altın alacağını söyledi. İş yeri sahibi, kadının bakması için altın kutusunu tezgahın üzerine bıraktı. Altınlara tek tek bakıp fiyat alan kadın, el çabukluğuyla altın zincir kolye başlığını çaldı. Ardından bir altın zinciri avucunun içine alan kadın, dükkan içerisindeki aynaya bakma bahanesiyle tezgahtan ayrılıp, onu da cebine koydu. Bir müşterinin içeriye girmesini fırsat bilen kadın, bu kez tezgah üzerinde bulunan ve Trabzon hasırı olarak bilinen bileziği alıp bileğine taktı. Bir süre sonra kadın, dükkandan hiçbir şey almadan çıkıp uzaklaştı.

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SANİYE SANİYE HIRSIZLIK ANI

Şüphelinin, 30 dakika içerisinde el çabukluğuyla toplam 120 bin TL değerinde altın çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Harekete geçen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin bir otomobille iş yerine geldiğini belirledi.

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Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) başka bir ilden kente geldiği tespit edilen otomobilin sahibine ulaşan ekipler, aracın devir yapılmadan 4 ayrı kişiye satıldığını saptadı.

Ekipler, eşkallerini belirlediği şüpheli ile otomobili kullanan kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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(DHA)

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