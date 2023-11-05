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Düğün az kalsın kabusa dönüşüyordu! Öyle bir olay yaşandı ki... Davetliler halayı bırakıp müdahaleye gitti

05.11.2023 11:13 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki bir düğün az kalsın kabusa dönüşüyordu. Çünkü düğüne katılan davetlinin otomobili alev aldı. Halayı bırakan davetliler yangını söndürmeye gitti. Park halindeki otomobilin alev aldığını gören davetliler, söndürmek için ceketlerini kullandı.

Düğün az kalsın kabusa dönüşüyordu! Öyle bir olay yaşandı ki... Davetliler halayı bırakıp müdahaleye gitti

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, kardeşi Mahmut Aydın ile Leyla Özgün’ün düğününü gerçekleştirdi. Semt pazarındaki düğüne yüzlerce davetli katıldı.

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CEKETLERİNİ KULLANDILAR

Güzel giden düğün bir davetlinin otomobilinin alev almasıyla az kalsın kabusa dönüşüyordu. Park halindeki otomobilin alev aldığını gören davetliler, söndürmek için ceketlerini kullandı.

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Ceketlerini çıkaran davetliler, alevlere vurarak söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin getirdikleri suyla müdahale edilen alevler, diğer araçlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

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DÜĞÜNE BİR SÜRE SONRA DEVAM EDİLDİ

Yangında otomobilde hasar oluşurken, ara verilen düğün ise bir süre sonra devam etti.

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(İHA)

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