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'Düğün Dernek' filminden etkilendi, hayalini gerçekleştirdi! 'Artık sollamayıp fotoğraf çektiriyorlar'

11.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan Mahmut Çelik "Düğün Dernek" filminden esinlenerek 33 yaşındaki Renault Toros model aracının üstünü açık hale getirtti. Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, '' Aracı bu hale getirmek için iki sene önce başladım. Çok kişinin dikkatini çekiyor. Yolda durduranlar oluyor. 'Sen mi yaptın diyorlar.' Gezmek isteyen oluyor. Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Motoru Galatasaray tutkum için sarı yaptım. Sürücüler artık sollamıyor, yavaşlayıp fotoğraf çekiyorlar'' dedi.

'Düğün Dernek' filminden etkilendi, hayalini gerçekleştirdi! 'Artık sollamayıp fotoğraf çektiriyorlar'

Adana’nın Kozan ilçesindeki sanayi sitesinde kaporta ustası olan Mahmut Çelik, elektrikçi oğlu ile birlikte 2 yıl önce Düğün Dernek filminden esinlenerek 1989 model Renault Toros model otomobilini üstü açık hale getirerek yeni ve ilgi çekici bir görünümüne kavuşturduklarını söyledi. Kentin tarihi sokaklarında üstü açık aracı ile gezen Çelik, birçok kişinin fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

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Kendi araçlarını da üstü açık hale getirmek isteyenlerin ilgisi ve sorularıyla karşılaştığını anlatan Çelik, "Hayalim üstü araç sahibi olmaktı. Düğün Dernek filminde gördükten sonra hayalimi gerçekleştirdim. Yaklaşık 25 bin TL civarında masraf ettim. Bu araçlar şu an 60 bin TL civarında. Aracı bu hale getirmek için iki sene önce başladım. Çok kişinin dikkatini çekiyor. Yolda durduranlar oluyor. Sen mi yaptın diyorlar" dedi.

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DEĞERİ 100 BİN TL

Şu an arabasının değerinin 100 bin TL civarında olduğunu söyleyen Çelik, "Çocukluğumdan beri Galatasaraylıyım. Ayrıca Adana Demirspor’u da severim. Motoru Galatasaray tutkum için sarı yaptım. Şimdi altlarını güçlendirdim. Resim çektirmek isteyen, gelin damat aracı için soran oluyor. Gezmek isteyen oluyor. Aylık bakımlarını yapıyorum. Aracıma çocuğum gibi bakıyorum” şeklinde konuştu.
Aracında arabesk müzik dilemeyi sevdiği için Ferdi Tayfur müzikleri eşliğinde gezen Çelik, "Diğer sürücüler artık sollamıyor, yavaşlayıp fotoğraf çekiyorlar. İlgiden çok memnunum" dedi.

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(İHA)

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Adana
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