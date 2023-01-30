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Düğün dönüşü feci kaza! Gamze öğretmen öldü, eşi yaralandı

30.01.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da öğretmen arkadaşlarının düğününe katıldıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç öğretmenin cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Düğün dönüşü feci kaza! Gamze öğretmen öldü, eşi yaralandı

Adana'da arkadaşlarının düğün törenine katılan öğretmen Gamze Aras Şavlı, eşi Fırat Şavlı, arkadaşları Esat Çeçen ve Damla Çeçen'in içinde bulunduğu otomobil dönüş yolunda dün saat 12.30 sıralarında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Kazada, Iğdır'ın Aralık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Gamze Aras Şavlı hayatını kaybetti, eşi Fırat Şavlı, araçta bulunan Esat Çeçen ve Damla Çeçen yaralandı.

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6 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Eşi Fırat Şavlı ile 6 ay önce düzenlenen törenle hayatını birleştiren Gamze Aras Şavlı'nın cenaze namazı Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacardoğanşalı köyü mezarlığında kılındı. Cenaze namazına Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Aralık İlçe Kaymakamı ve Karakoyunlu Kaymakamlığına vekalet eden Fatih Özcan, Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, eğitimciler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Namaz sonrası Gamze öğretmenin cenazesi gözyaşları ve dualar arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Gamze öğretmen, eşi ve arkadaşlarının Adana'daki arkadaşlarının düğün töreninden dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi. (DHA)

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