HABER

Düğün dönüşü trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Bir yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu yolcu minibüsü, Kastamonu-İhsangazi kara yolu İbişler köyü mevkisinde kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kamyonet ise yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
Esenyurt'ta otomobilin bir kadına çarpma anı kameradaEsenyurt'ta otomobilin bir kadına çarpma anı kamerada
Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Yunus Yıldız defnedildiMaganda kurşunu ile hayatını kaybeden Yunus Yıldız defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihsangazi KASTAMONU ölümlü kaza

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.