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  4. Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

05.08.2024 06:37
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Kütahya’nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kahreden haber geldi. Olay yerine gelen ekipler yeni evlenen gelin ve damadın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 1 kişi de yaralandı.

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde araçla seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde başka bir araç ile çarpıştı.

GELİN VE DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin’in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

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Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı.

Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya
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