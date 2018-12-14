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Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 13:31 | Son Güncelleme

Bursa'da 21 yaşındaki karısı Güllü'yü düğün sabahı bıçaklayarak öldüren Metehan Yurdoğlu hakim karşısına çıktı. Zanlı ifadesinde savunmasında, "Onun beni en yakınımdaki arkadaşlarımla aldattığını düşünüyordum ayrıca bir arkadaşım, babamın eşimle ilişkisi olduğunu ima etti, öldürdüm" dedi. Genç kadının acılı annesi ise "Asın bu caniyi" diye bağırdı

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

Olay, geçen yıl Kasım ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. Metehan Yurdoğlu, liseden beri tanıdığı Güllü Yurdoğlu'nu, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, resmi nikahla evlendi. Metehan Yurdoğlu, nikahtan 4 ay sonra, düğün sabahı ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi Güllü Yurdoğlu'nu 16 bıçak darbesiyle öldürdü.

TUTUKLANDI

Cinayetten bir süre önce arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan Metehan Yurdoğlu, tutuklandı.

Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Metehan Yurdoğlu'nun, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, sanık Metehan Yurdoğlu ile avukatı, öldürülen Güllü Yurdoğlu'nun babası Güven Solak, annesi Şahsine Kaya ve avukatları katıldı.

'EŞİM BENİ EN YAKIN ARKADAŞIMLA AŞDATIYORDU'

Sanık, ilk duruşmadaki ifadesini tekrarlayarak, eşinin kendisini başka erkeklerle aldattığından şüphelendiğini söyledi. Metehan Yurdoğlu, "Onun beni en yakınımdaki arkadaşlarımla aldattığını düşünüyordum. Sürekli kavga ediyorduk. Ailemle birlikte yaşadığım evde oturuyorduk. Onun evden gitmesini istiyordum. Babama, 'Onu bu evden gönder' dediğimde bana, 'Sen git' diyordu. Bir arkadaşım, babamın eşimle ilişkisi olduğunu ima etti. Bu olaylar nedeniyle ben eve gitmiyordum, sokaklarda kalıyordum. İntihar etmeyi düşündüm. Bir defasında babam, birinde de polis kurtardı. Ya kendimi öldürecektim ya Güllü'yü öldürecektim. Olay sabahı Güllü kanepede yatıyordu. Başında bir süre oturdum. Gözlerini açınca, 'Bunu nasıl yaptın bana?' diye sordum. 'Sen adam mısın? Beş kuruşluk adam değilsin' dedi. Ben de küfür ettim, sonra mutfağa gidip bıçak aldım. Öldürme niyetim yoktu. Ancak el işareti yapınca bıçakla vurmaya başladım. Balkona doğru kaçarken 2-3 kez daha vurdum. Raporda belirtildiği gibi 16 defa vurmadım" dedi.

'BU CANİYİ ASIN'

Duruşmaya, öldürülen Güllü Yurdoğlu'nun annesi Şahsine Kaya ile babası Güven Solak ilk kez katıldı. Kızı Güllü'yü öldüren damadı Metehan Yurdoğlu'nu sanık sandalyesinde gören anne Kaya, "Ben kızıma doyamadım. Benim biricik evladımı katleden bu caniyi asın" dedi, duruşmaya gelen sanığın anne ve babasına da tepki gösterdi. Güvenlik önlemi alan polis, gerginliği büyümeden önledi. Baba Güven Solak ise "En ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Metehan Yurdoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi. DHA

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