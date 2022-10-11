Düğün günü kulaklarından rahatsız olan kadının kepçe kulaklarını gizlemek için bulduğu çözüm şaşırttı

Toplu saçlar kulakların çok daha ortaya çıkmasına neden oluyor. Düğününde saçlarını topuz yaptıran gelin Lorraine, kulaklarının görünmemesini istediğini belirterek kuaförün kulaklarına yapıştırıcı sürmesine izin verdi. Kuaför gelin Lorraine'nin kulaklarını yapıştırırken çektiği videoyu tüm aşamalarıyla Instagram hesabından paylaştı.

Daha sonra gelinin öncesini ve sonrasını gösterdi, kulaklarındaki farkı açıkça görebiliyordu. Kuaför, videonun yanına "Bugünün gelini yüksek bir topuz istedi ama kulaklarının görünmesini istemedi" diye yazdı. Video aynı zamanda TikTok'ta da paylaşıldı. Videoyu gören insanlar yorumlarda şaşırdıklarını belirtti.

Biri "Süper yapıştırıcı cilde alerjik reaksiyonlara neden oluyor" diye yazdı. Kuaför ise kullandığı yapıştırıcının silikondan yapılmış olduğunu , anında ve doğal bir etki sağladığını ve uygulaması çok kolay olan kepçe kulaklar için bir düzeltici olduğunu belirtti. "Ürün hipoalerjenik olduğu için için 3 yaşından itibaren kullanılabiliyor ."





