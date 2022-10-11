KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Düğün günü kulaklarından rahatsız olan kadının kepçe kulaklarını gizlemek için bulduğu çözüm şaşırttı

Düğün günü kulaklarından rahatsız olan kadının kepçe kulaklarını gizlemek için bulduğu çözüm şaşırttı

11.10.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük ve kepçe kulaklar birçok kişinin rahatsız olduğu konular arasında bulunuyor. Kepçe kulak ameliyatları son zamanlarda oldukça popüler olan ameliyatlar arasında bulunuyor. Ancak ameliyat masasına yatmak istemeyen kişiler çareyi başka yöntemlerde arıyor. Düğün günü kulaklarını kapamak için ilginç çözüm bulan gelin görenleri şaşırttı.

Düğün günü kulaklarından rahatsız olan kadının kepçe kulaklarını gizlemek için bulduğu çözüm şaşırttı

Toplu saçlar kulakların çok daha ortaya çıkmasına neden oluyor. Düğününde saçlarını topuz yaptıran gelin Lorraine, kulaklarının görünmemesini istediğini belirterek kuaförün kulaklarına yapıştırıcı sürmesine izin verdi. Kuaför gelin Lorraine'nin kulaklarını yapıştırırken çektiği videoyu tüm aşamalarıyla Instagram hesabından paylaştı.

Ekran görüntüsü 2022-10-11 095429

Daha sonra gelinin öncesini ve sonrasını gösterdi, kulaklarındaki farkı açıkça görebiliyordu. Kuaför, videonun yanına "Bugünün gelini yüksek bir topuz istedi ama kulaklarının görünmesini istemedi" diye yazdı. Video aynı zamanda TikTok'ta da paylaşıldı. Videoyu gören insanlar yorumlarda şaşırdıklarını belirtti.

Ekran görüntüsü 2022-10-11 095439

Biri "Süper yapıştırıcı cilde alerjik reaksiyonlara neden oluyor" diye yazdı. Kuaför ise kullandığı yapıştırıcının silikondan yapılmış olduğunu , anında ve doğal bir etki sağladığını ve uygulaması çok kolay olan kepçe kulaklar için bir düzeltici olduğunu belirtti. "Ürün hipoalerjenik olduğu için için 3 yaşından itibaren kullanılabiliyor ."

Ekran görüntüsü 2022-10-11 095459

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek malzemeyle sertleşmiş havlularınız yumuşacık olacakTek malzemeyle sertleşmiş havlularınız yumuşacık olacak
Fark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor Fark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor
Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartınBu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın
Anahtar Kelimeler:
tiktok Kuaför Instagram Kulak düğün gelin ameliyat kepçe kulak topuz yapıştırıcı ilik eo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı

Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı

Ünlü oyuncu yeni sezon afişinde yer almadı! Sürpriz isimlerle ekrana dönüyor

Ünlü oyuncu yeni sezon afişinde yer almadı! Sürpriz isimlerle ekrana dönüyor

Tek malzemeyle sertleşmiş havlularınız yumuşacık olacak

Tek malzemeyle sertleşmiş havlularınız yumuşacık olacak

Fark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor

Fark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Tüm sorunları kökten hallediyor: Buzun farklı kullanım alanları

Tüm sorunları kökten hallediyor: Buzun farklı kullanım alanları

İlginizi Çekebilir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Brezilya Cumhurbaşkanı şoke etti! 'Kızılderili yerdim'

Brezilya Cumhurbaşkanı şoke etti! 'Kızılderili yerdim'

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.