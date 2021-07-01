Düğün için çorba yapan aşçının feci ölümü! 5 gün boyunca kurtarmaya çalıştılar

25 yaşındaki Iraklı bir şef, korkunç bir olayda dev bir tavuk çorbası kazanının içine düşerek hayatını kaybetti. Vücudunun yüzde 70'inden fazlasının üçüncü derece yanıklara maruz kaldığı bildirilen genç adam beş gün sonra aldığı yaralara yenik düştü.

AYAĞI KAYINCA İÇİNE DÜŞTÜ

Üç çocuk babası Issa İsmail, kazanın olduğu sırada bir düğün salonunda yemek hazırlıyordu. Tavuk çorbası yaparken ayağı kayan ve kaynayan çorba kazanının içine düşen adam, tedavi için hemen Dohuk'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği belli değil ama yerel basın 21 Haziran'da öldüğünü öne sürüyor. İsmail'in akrabası olan bir kişi, iki yıldır etkinliklere yemek hazırladığını söyledi.



