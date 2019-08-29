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Düğün magandaları korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler, yayınlandığı sosyal medyada tepki çekti.

Düğün magandaları korkuttu

Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler, yayınlandığı sosyal medyada tepki çekti.
Olay, Niğde’nin Altunhisar ilçesindeki Keçikalesi beldesinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre sokak düğününe katılanlar tabancayla havaya defalarca ateş etti. Çocukların da bulunduğu düğündeki görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Beldede geçen hafta Latif Arı'nın havaya ateş açan düğün magandaları tarafından yaralandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Düğün magandaları korkuttuDüğün magandaları korkuttu

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