Düğün makyajında yaşanan değişimin böylesi! 'İnşallah damat tanır'

Düğün makyajında yaşanan değişim 'pes' dedirtti. Düğünlerde geline yapılan makyaj her zaman profesyonel olur ancak Azerbaycan'da düğün makyajı yaptıran bir kadın kelimenin tam anlamıyla bambaşka birine dönüştü.

Azerbaycan'da bir kadın düğünü için gittiği kuaförde büyük bir değişime uğradı.

Kadının göz renginden bakışlarına kadar yüzündeki her detay eskisinden çok farklıydı. Şaşırtıcı düğün makyajı sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Düğün makyajı değişimine sosyal medyada yorum yağdı.

Bazı kullanıcılardan, "İnşallah damat tanır", "Yıkamadan almayın", "Bence makyajsız çok da güzel" şeklinde yorumlar geldi.