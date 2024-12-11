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  4. Düğün makyajında yaşanan değişimin böylesi! 'İnşallah damat tanır'

Düğün makyajında yaşanan değişimin böylesi! 'İnşallah damat tanır'

11.12.2024 11:47
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.12.2024 11:47
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Gelin makyajı diğer makyajlara göre daha ağır ve profesyonel oluyor ama bu seferki bambaşka. Azerbaycan'da çekilen düğün makyajı değişimi videosu sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı. Göz rengine kadar değişime uğrayan gelinin eski hali ile yeni hali arasındaki farkı görenler inanmakta zorluk çekti.

Düğün makyajında yaşanan değişim 'pes' dedirtti. Düğünlerde geline yapılan makyaj her zaman profesyonel olur ancak Azerbaycan'da düğün makyajı yaptıran bir kadın kelimenin tam anlamıyla bambaşka birine dönüştü.

Azerbaycan'da bir kadın düğünü için gittiği kuaförde büyük bir değişime uğradı.

Ekran görüntüsü 2024-12-11 111945

Kadının göz renginden bakışlarına kadar yüzündeki her detay eskisinden çok farklıydı. Şaşırtıcı düğün makyajı sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Ekran görüntüsü 2024-12-11 111959

Düğün makyajı değişimine sosyal medyada yorum yağdı.

Ekran görüntüsü 2024-12-11 112035

Bazı kullanıcılardan, "İnşallah damat tanır", "Yıkamadan almayın", "Bence makyajsız çok da güzel" şeklinde yorumlar geldi.

Anahtar Kelimeler:
makyaj düğün
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