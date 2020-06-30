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Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 18:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinde kapatılan düğün salonları ve ertelenen düğünler nedeniyle pek çok vatandaşın kulağı yetkililerden gelecek izin açıklamalarındaydı. Son olarak düğün salonlarının organizasyon gerçekleştirmelerine izin verilecek tarih belli olmuştu. Peki, düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları kuralları nelerdir? Düğünlerde maske zorunlu mu?

Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?

Türkiye’de düğün sezonunun en yoğun olduğu dönem olan yaz aylarında herkes düğünlerin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Koronavirüs sürecinde kapatılan düğün salonları nedeniyle çok sayıda düğün ertelenmişti. Normalleşme süreci kapsamında düğün salonlarının yeniden açılmasına ve düğünlerin yapılmasına karar verildi. Düğünlerde sosyal mesafe kuralları uygulanmak koşuluyla düğünler gerçekleştirilebilecek. Ancak düğünlerde kurallar uygulanması gerekeceği için alışılmış düğünlerden biraz daha farklı bir tablo yaşanması bekleniyor. Peki, düğün salonları nasıl çalışacak?

Düğün salonları açıldı mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak?” sorusu uzun zamandır kamuoyunun gündemini meşgul ediyordu. Nihayet düğün salonları ile ilgili karar belli oldu ve düğün salonları 1 Temmuz itibariyle faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Mart ayında faaliyetleri durdurulan düğün salonları normalleşme süreci kapsamında organizasyonlarını gerçekleştirmeye başlıyor. Düğün salonlarında gerçekleştirilecek düğünlerin yapısında da bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Düğün salonları genelgesinde yer alan kurallara göre çiftlerin bazı geleneklerden vazgeçmesi gerekecek.

Düğün salonları kuralları nelerdir?

Hem düğün yapacak hem de düğünlere katılacak kişilerin sık sorduğu soruların başında “Düğün salonları kuralları belli oldu mu?” sorusu geliyor. Yayımlanan genelgeye göre düğünlerin virüs bulaşma riskini en aza indirmek için olabildiğince açık havada gerçekleşmesi gerekiyor. Aynı zamanda düğün mekanı işletmecilerinin de oturma düzeni ve genel kullanım alanlarında gerekli iyileştirme çalışmaları yapması bekleniyor. Sık sık denetlemelerin de yapılacağı düğünlerde masaların en az 1.5 metre aralıklı olacak şekilde yerleştirilmesi isteniyor. Düğünlerde toplu fotoğraf çekimlerine izin verilmiyor. Ancak maske takılması koşuluyla davetlilerin gelin ve damat ile fotoğraf çektirmesine müsade ediliyor.

Düğünler kaç kişilik olacak?

Düğünlerin davetli sayıları mekanın kapasitesine göre belirlenecek. Düğünlerde 8 ya da 10 kişilik büyük masalarda yalnızca 4 kişinin oturmasına izin verilecek. Normal şartlarda ortalama 600 kişilik kapasitesi olan düğün salonlarında maksimum 200-250 kişilik düğünler yapılabilecek.

Düğünlerde maske takılacak mı?

Düğünlere davetli olarak katılacak vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında düğünlerde maske kullanımı geliyor. “Düğünde maske takılacak mı?” sorusunun cevabını merak eden vatandaşların bu yaz katılacakları tüm düğünlerde maske takması gerekiyor. Çünkü düğün mekanlarına maske takmayan davetliler alınmayacak. Aynı zamanda düğün salonuna girişte tüm davetlilerin ateşi ölçülecek ve ateşi yüksek olan davetlilerin düğüne katılmasına izin verilmeyecek. Düğün sürecinde davetlilere kolonya ve el dezenfektanı ikram edilecek.

Düğünlerde yemek yasak mı?

Yemek ikramı yapılan düğünlerde Covid-19 kapsamında yeme içme hizmeti sunan işletmelerin alması gereken önlemlerin aynılarının uygulanması sağlanacak. Dolayısıyla düğünlerde yemek ikramı yapmak yasak olmayacak ancak organizasyon şirketi, catering şirketi ve mekan işletmecisi tarafından, Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde hizmet vermesi beklenecek.

Düğünlerde takı takılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında büyük önlemler altında gerçekleştirilecek düğünlerde uğurlama, karşılama ve takı merasimi sırasında sarılma gibi gelenekler yapılmayacak. Tüm düğün boyunca davetlilerin sosyal mesafe kurallarına uyması beklenecek. Takı merasimi gerçekleşmeyecek olan düğünlerde takı toplanması için yeni bir yöntem de bulundu. Bu kapsamda düğün mekanındaki uygun bir noktaya bir sandık ya da kutu konulacak ve tüm takıların buraya bırakılması istenecek.

Düğünlerde oynamak yasak mı?

Pandemi süreci nedeniyle bu yaz gerçekleşecek düğünler, öncesi senelerde yapılan düğünlerden farklı olacak. Gelenekler gereği pek çok insan “Düğünlerde oyun olacak mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. Bu seneki düğünlerde kişilerin birbiriyle temasına yol açabilecek ve mesafe kurallarını ihlal edebilecek halay, oyun, dans ya da gösteriye izin verilmeyecek. Yalnızca davetlilerin keyifli vakit geçirmesi ve dinlemesi için canlı müzik de dahil olmak üzere müziğe izin verilecek.

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