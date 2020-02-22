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Düğün salonu, savaş alanına döndü! Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2020 22:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde husumetli olan iki aile düğün salonunda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Meydana gele kavgada 9 kişi yaralandı.

Düğün salonu, savaş alanına döndü! Yaralılar var

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilerde iddiaya göre daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan aileler düğünde karşılaştı. Aileler arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra taşlı, bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Savaş alanına dönen kavgada 9 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, yaralılar Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Çınar düğün salonu

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