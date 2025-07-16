Düğün sezonu başladı! Peki nasıl giyineceğiz? Cevabı bu içerikte!

Tabii ki beyaz renkten uzak duruyoruz.

Kıyafetlerin düzgün olması şart!

Beyaz, krem, fil dişi gibi tonları düğünde gelinler giyiyor, bu yüzden bu renk kıyafetler tercih edilmemeli. Sade giyinmek doğru olabilir ama seçeceğin rengin beyaz olmamasına dikkat etsen yeter!



Düğüne gidiyorsak özenli görünmemiz gerekiyor. Bunun için Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici hep yanında olmalı. Hızlıca kıyafetlerindeki kırışıklıkları açan Philips Buharlı Düzleştirici 35 saniyede ısınıyor. Sıfır yanık garantisi ile kıyafetlerini rahatlıkla düzleştirebilirsin.

Düğün mekanının ne olduğu çok önemli!

Düğünün nerede olduğu aslında oldukça önemli. Düğüne giderken mekana göre bir kıyafet seçmelisin. Yani kır düğünü, salon düğünü ya da sahilde yapılan bir düğün için aynı kıyafet giyilemez.

Mekan kadar saat de önemli.

Mekana göre giyilmesi gerektiğini söyledik ama mekan gibi saat de önemli. Gece düğününde giyileceklerle öğlen düğünündekiler aynı olamaz. O yüzden düğün saatini öğrendikten sonra ona göre düğün alışverişi yapabilirsin.

Şıklık, abartı demek değildir.

Bazıları şıklığı abartılı giyinmekle tarif edebilir ama bu aslında çok da doğru değil. Çok sade giyinerek de şık olmak mümkün. Payetler, ışıltılar, taşlar hepsi aynı anda olmamalı. Eğer kıyafetinde vurgulu bir şey olmasını istiyorsan ya ışıltı ya da dekolteden sadece birini seçmelisin.

Ayakkabı seçerken sadece görüntüsüne bakma!



Düğünde saatlerce ayakta kalacaksın, bunu düşünerek bir ayakkabı seçmen gerekiyor. Yani sadece görüntüsü güzel diye bir ayakkabı seçmek çok da mantıklı değil. Topuklu ayakkabı tercih edeceksen rahat olmasına dikkat etmelisin.

Takının da bir sınırı olmalı.

Her şeyi takıp takıştırmak, abartı olabilir ve abartı da düğünler için her zaman doğru değil bizce. O yüzden az takı ile şık olmayı denemelisin. Yani etkili takılarla kıyafetini tamamlamalısın. Bu sayede takıların kıyafetinin önüne geçmez.

Kıyafetinin kumaşını seçerken dikkatli olman gerek!



Düğünün kış ya da yaz olmasına göre kıyafetin kumaşı değişiyor. Yaz düğünüyse terleten kumaşlardan uzak durmak gerekiyor. Pamuk, keten gibi kumaşlar yaza uygun. Kışın ise kadife ya da saten kumaşlar ideal.

Makyaj ve saçı da unutmayalım.

Makyajın ve saçın elbisenle uyum içinde olmalı. Gösterişli bir elbisen varsa saçını sade bırakabilirsin. Böylelikle elbisen öne çıkar. Ya da sade elbiseni daha gösterişli bir makyajla tamamlayabilirsin.

Salon düğünü için pudra rengi elbise ve bantlı ayakkabı şık bir seçim!



Pudra rengi şık ve herkese yakışabilecek bir seçim. Bu tarz bir elbiseyi mini bir çanta ve zarif küpelerle tamamlayabilirsin.

Kır düğünü için çiçekli elbise tercih edebilirsin.



Yazın cıvıl cıvıl çiçekli elbiseler düğünlerde çok kullanılıyor. Açık alanda olan düğünlerde çiçekli bir elbise ve hasır dolgu sandalet tercih edebilirsin. Hafif bir makyajla tamamladığın elbisenle çok güzel olacağın kesin!