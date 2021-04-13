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Düğün ve nikahlar yasaklandı mı? Düğün ve nikahlar ne zaman yapılacak?

13.04.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün ve nikahlar yasaklandı mı? sorusu Kabine Toplantısı ardınan alınan güncel koronavirüs tedbirlerinin duyurulması ile merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan güncel tedbirleri duyurdu. Peki, Düğün ve nikahlar yasaklandı mı? Düğün ve nikahlar ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

Düğün ve nikahlar yasaklandı mı? Düğün ve nikahlar ne zaman yapılacak?

13 Nisan Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından güncel koronavirüs tedbirleri belli oldu. Evlilik hazırlığında olan vatandaşlar, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Düğün ve nikahlar ne zaman yapılacak? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Düğün ve nikahlar yasaklandı mı? İşte, Erdoğan'ın açıklaması...

DÜĞÜN VE NİKAHLAR YASAKLANDI MI?

14 Nisan itibari ile yürürlüğe girecek olan güncel koronavirüs tedbirleri şöyle:

-Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı Ramazan Bayram'ı sonrasına kadar ertelendi.

-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

-65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

-Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime geri döndü.

-Kafe, kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.

-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

-Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

-Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

-Uygulama 14 Nisan akşam saati ile başlayacaktır.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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