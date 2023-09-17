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Düğün yemeğinde tavuk pilavdan zehirlendiler, hastanelik oldular!

17.09.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, bir düğünde dağıtılan tavuk pilavdan yedikten sonra rahatsızlanan 25 kişi, hastaneye kaldırıldı. 25 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Düğün yemeğinde tavuk pilavdan zehirlendiler, hastanelik oldular!

Olay, Kırsal Azizabat Mahallesinde öğleden sonra düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Düğünde Ş.Ş.’in (35) yaptığı pilav ve tavuk yemeği yiyen davetlilerden 25’i rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENMİŞLER

Kuyucak ve Nazilli Devlet hastanelerine başvuran 25 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

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Zehirlenen vatandaşlardan 1’inin Kuyucak Devlet Hastanesinde, 20’sinin ise Nazilli Devlet Hastanesinde tedavileri devam ederken, 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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zehirlenme Aydın

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