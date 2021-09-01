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  4. Düğünde akılalmaz kaza! Alevli şov yapan davulcu kendini yaktı

Düğünde akılalmaz kaza! Alevli şov yapan davulcu kendini yaktı

01.09.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da davula kolonya döküp şov yapmaya çalışan davulcu Müslüm Akan (47) alevlerin üzerine sıçramasıyla yandı.

Düğünde akılalmaz kaza! Alevli şov yapan davulcu kendini yaktı

Olay, Şanlıurfa'da bir düğün salonunda meydana geldi. Davulcu Müslüm Akan, şov için davuluna kolonya döküp çakmakla yaktı. Başka bir çalışanın da alevlere kolonya dökmesi ile bu kez Müslüm Akan'ın gömleği tutuştu.

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İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yüzü ve saçında yanıklar oluşan Akan, kaldırıldığı hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

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Alevli şov davetlilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alevli şov yapan Müslüm Akan'ın çaldığı davulun üzerine başka birinin kolonya dökmesi ve alevlerin kendisine sıçraması yer alıyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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