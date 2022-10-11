Düğünde akılalmaz şaka! Gelin ve damat ne yapacağını şaşırdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yusuf Kurt, kuzeni Mehmet Çolak’ın Trabzon Çarşıbaşı’ndaki düğünü için yola çıktı. Damadın kuzeni olan genç, düğünde maket pastanın içine gizlendi.

BİR ANDA İÇİNDEN ÇIKTI

Gelin ve damat en mutlu günlerinde kendileri için hazırlanan düğün pastasını yemeye hazırlanırken, genç bir anda maket pastanın içinden çıktı. Herkesi şaşırtan ve gelin ile damadın korkarak gülümsediği anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, gelin ve damadın maket pastayı kesmesi daha sonrasında Yusuf Kurt’un pastanın içinden çıkarak oynamaya başlaması yer alıyor. (İHA)



