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  4. Düğünde çiftetelli oynarken öldü! Sahnede bir anda yere yığıldı, o anlar kamerada

Düğünde çiftetelli oynarken öldü! Sahnede bir anda yere yığıldı, o anlar kamerada

06.09.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde akrabalarının düğününde çiftetelli oynayan 50 yaşındaki Erdoğan Arslan, bir anda fenalaştı. Arkadaşlarıyla birlikte oynarken yere yığılan Arslan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Özel bir hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğünde çiftetelli oynarken öldü! Sahnede bir anda yere yığıldı, o anlar kamerada

Ordu'da Memleketi Çaybaşı’nın İlküvez Mahallesi'ne akrabalarının düğününe İstanbul’dan gelen 50 yaşındaki Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte çiftetelli oynadığı sırada bir anda yere yığıldı.

SAHNEDE OYNARKEN YERE YIĞILDI

Çevrede bulunanların arasında yere düşerek hareketsiz halde yatan Erdoğan Arslan’a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.

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Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, Ünye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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3 çocuk babası Erdoğan Arslan’ın her fındık sezonu dolayısıyla İstanbul’dan memleketi Çaybaşı ilçesine geldiği öğrenildi.

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Arslan’ın cenazesi İlküvez Mahallesi Asak Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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(İHA)

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kalp krizi Ordu düğün

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