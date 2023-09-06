Düğün salonunda dehşet anları! Damada kurşun yağdırdı… Diyarbakır bu olayı konuşuyor!

Diyarbakır'da, düğün salonuna girerken silahlı saldırıya uğrayan damat A.E.'ye (20) 8 kurşun isabet etti, 10 yaşındaki E.K. da seken kurşunla bacağından yaralandı. Şüpheli Selahattin Aktaş kaçarken, A.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Damat A.E., gelin ile birlikte salona girdiği sırada şüpheli Selahattin Aktaş, belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi. Davetliler panikle kaçışırken, 8 kurşun isabet eden A.E. ile düğüne katılanlar arasında yer alan E.K. da seken kurşunun isabet etmesiyle bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, damat A.E. ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan damat A.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli Selahattin Aktaş'ın yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’da düğün salonunda damat A.E.'nin (23) silahlı saldırıya uğradığı olayın cep telefonu görüntüsü ile iş yerinin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde damat ve gelin fotoğraf çekildiği sırada arkalarından gelen Selahattin Aktaş'ın tabancayı art arda ateşlediği görüldü. Kurşunların isabet ettiği damat A.E. yere yığılırken, bu sırada salonda bulunan davetliler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı. Olayda seken kurşunlarından birinin isabet ettiği E.K. adlı çocuk da yaralandı.

Bu arada güvenlik kamera kayıtlarında saldırganın düğün salonuna giriş ve çıkışı da görüntülendi. Saldırının ardından Aktaş, elinde tabanca ile koşarak salondan uzaklaşmaya çalışırken, kısa süre sonra davetlilerin peşinden koştukları görüldü. Daha sonra yaralı damat A.E., davetliler tarafından taşınarak salondan çıkarılıp hastaneye götürüldüğü kayıtlarda yer aldı.

ÖZEL EKİP TARAFINDAN 5 SAAT SONRA ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Diyarbakır’da düğün salonunda düzenlediği silahlı saldırıda tabancasını art arda ateşleyerek damat A.E.'yi ve seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle 10 yaşındaki E.K.'nın da yaralanmasına yol açan zanlı Selahattin Aktaş (26), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekibin çalışmasıyla olaydan 5 saat sonra yakalandı. Saklandığı arkadaşının evinde yakalanan Aktaş'ın üzerinden saldırıda kullandığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi.

GELİN İLE EVLENME İSTEĞİ KABUL EDİLMEMİŞ

Olayla ilgili yapılan araştırmada ise Aktaş’ın yaklaşık 1 yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Saldırıyı bu nedenle düzenlediği öne sürülen Aktaş, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada aldığı kurşun yaralarıyla kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan damat A.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.



