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Düğünde dehşet saçtı, polisi yüzünden bıçakladı! Mahkemeden karar

18.09.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir düğünde çıkan kavgaya müdahale için giden polis ekibi, elinde bıçak olan bir kişiyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak bir polis memuru bıçakla yüzünden yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan E.K. ise (19), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Düğünde dehşet saçtı, polisi yüzünden bıçakladı! Mahkemeden karar

Bayraklı'daki olay 16 Eylül saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, düğün sonrası çıkan kavga nedeniyle bölgeye giden polis ekipleri, sokakta karşılaştıkları E.K.'ye, elindeki bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu.

POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI

Polisin uyarısını dikkate almayan E.K.'ye, ekipler biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yı yüzünden yaraladı.

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Olay sonrası polis memuru, meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bıçaklı saldırı sonrası gözaltına alınan ve alkollü olduğu idda edilen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan E.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis bıçaklı saldırı
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