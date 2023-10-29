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Düğünde istek parça dehşeti: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı!

29.10.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düğünde istek parça dehşeti: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı!

Olay, dün saat 23.30 sıralarında kırsal Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. ve G.C. çiftinin düğününde çalınacak şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında gerginlik yaşandı. Oyun pistinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kalbine bira şişesi kırığı saplandı. Kabakoğlu'nun ağabeyi M.K. da bıçaklandı. E.K. ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı.

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TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Kabakoğlu’nun acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.

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Jandarma, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın düğün kavga

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